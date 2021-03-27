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Вслед за солнышком снова придут осадки: синоптики озвучили прогноз погоды на 27 и 28 марта

Вслед за солнышком снова придут осадки: синоптики озвучили прогноз погоды на 27 и 28 марта
05:49 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В субботу 27 марта в Украине не ожидается осадков, а солнышко принесет тепло.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно прогнозу, в стране в течении дня температура будет от +8 до +13 градусов, на западе Украины будет теплее всего от +10 до +16 градусов. Свежее всего будет на Донетчине, Луганщине и в Днепре, а также в Запорожье от +7 до +9 градусов.

В Киеве в субботу погода будет теплой и без осадков. Температура воздуха будет на уровне +11 +13 градусов.

украина карта

Карта: УГМЦ.

В воскресенье 28 марта атмосферный фронт принесет дожди на запад, север и центр, только восток страны побудет в сухой погоде.

В результате присутствия холодного атмосферного фронта, на западе страны снова похолодает до +6 +9 градусов, хотя на остальной территории еще побудет теплая погода.

В столице погода будет дождливой. Температура воздуха будет на уровне +9 +11 градусов.

карта

Карта: УГМЦ.

Стоит напомнить, что ранее в сети показали фото засыпанных снегом городов в Крыму.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Прогноз погоды.
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