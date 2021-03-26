Большинство украинцев поддерживают введение локдауна: результаты опроса

Большинство украинцев поддерживают идею введения полного локдауна в стране из-за ситуации с распространением коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные социологической группы "Рейтинг".

Согласно их данным, 61% респондентов высказались за ужесточение карантина, при том в начале марта таковых было только 56%.

37% опрошенных выступают против введения локдауна.

68% респондентов поддерживают введение "жесткого карантина" в регионах, где наблюдается опасная ситуация с распространением инфекции. 26% считают, что локдаун надо вводить по всей стране.

Опрос проводился 23-24 марта во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий. Всего было опрошено 2,5 тысяч человек методом телефонных интервью с использованием компьютера.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,0%.

Как сообщалось ранее, 26 марта в Украине зафиксировали 18 132 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, этот показатель является рекордным за все время пандемии.