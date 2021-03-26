Украина второй день кряду обновила рекорд заболеваемости COVID-19 с начала пандемии

На утро пятницы, 26 марта, в Украине зафиксировали 18132 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что на 1463 случая больше, чем сутки раньше. Таким образом в Украине установлен новый антирекорд по количеству новых больных COVID-19 в сутки.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, заболели 923 ребенка и 435 медработников. Также за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и г. Киев (1164).

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 4826 человек;

летальных случаев - 326;

выздоровели - 7138 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 119 087 (в том числе методом ПЦР - 53495, методом ИФА - 22760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 42832).

За все время пандемии в Украине

заболело - 1614707 человек;

выздоровели - 1290158 человек;

летальных исходов - 31 461;

проведения ПЦР-тестов - 7889544.

Цифра дня

18738 человек привито против COVID-19 за сутки 25 марта 2021 в Украине.

174325 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 174 324 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

Как сообщал "Телеграф", ранее в четверг, 25 марта, в аэропорту "Борисполь" приземлился борт с китайской вакциной CoronaVac от Sinovac. Партия вакцин прибыла на пассажирском самолете в Терминал "D".