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Суббота, 27.03.2021
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Украина еще обновит рекорды коронавируса, но "красные" зоны уже вот-вот "пожелтеют" - Степанов

Украина еще обновит рекорды коронавируса, но "красные" зоны уже вот-вот "пожелтеют" - Степанов
Обновлено 07:36 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В ближайшие 2-3 недели в Украине может возрасти количество заболеваний на коронавирус. Третья волна короны может взвинтить суточный показатель заболевших до 25 тысяч, но красные зоны могут "пожелтеть".

Такое мнение 26 марта в эфире "Украина 24" озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, число новых случаев рискует вырасти за 2-3 недели, причиной этого может стать новый штамм вируса "британский вирус". "Он помолодел, то-есть имеет более высокую заразность и более короткий инкубационный период, что только добавляет нагрузки врачам", - подчеркнул глава Минздрава.

Министр уверен, что Украина достигнет 25 тысяч заболевших в день при соблюдении карантина.

По его прогнозу, в конечном итоге Украина выйдет на показатель 25 тыс. Больных в день с учетом соблюдения карантина. 

При этом уже в ближайшие дни области, которые находились в красных зонах переведут в оранжевые или даже желтые, поскольку там наблюдается "положительная динамика" количества госпитализаций. 

Стоит напомнить, что результаты недавнего опроса в марте, показали, что большинство украинцев поддерживают введение карантина.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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