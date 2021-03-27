Пришли указания "сверху": украинец рассказал, как его интервью вырезали из росСМИ

Соучредитель Украинского института будущего Анатолий Амелин дал первое за 5 лет интервью, которое в последствии вырезали из росСМИ.

Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.

По его словам, после поста о национализации Мотор Сичи, в РФ вышли десятки новостей со ссылкой на Амелина и россми стали штурмовать его с просьбой дать комментарий.

"С одним из них вошел в диалог, уточнил вопросы и решился на эксперимент. Понимая все риски (вырывание из контекста, вырезание нужного смысла...)", - написал он.

В списке задаваемых ему во время интервью вопросов были:

какие последствия национализации и ухудшение отношений с Китаем,

как Мотор Сич и Украина справятся без рынка РФ,

последствия для Украины от запуска Северного Потока-2,

последствия полного локдауна для Украины,

хватит ли у Украины денег на восстановление Донбасса.

Запись длилась около 10 минут по Скайпу, при этом редактор дала обещание не резать и не искажать материал.

Но в течение 30 минут после записи Амелин получил сообщение главного редактора, в котором ему сообщили, что не могут показать его интервью, потому, что пришли "указания сверху".

Стоит напомнить, что 23 марта СНБО при поддержке президента Украины Владимира Зеленского ввел ряд санкций против нескольких российских СМИ.