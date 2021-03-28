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И снова дождь: какой будет погода в регионах Украины 28 марта (карта)

И снова дождь: какой будет погода в регионах Украины 28 марта (карта)
05:58 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В воскресенье Украину частично накроет дождями, осадки ожидаются за западном направлении.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу, из-за осадков на западе страны будет немного прохладно, от +7 до +9 градусов. В то же время на севере будет от +11 до +13 градусов. Температура воздуха в центре и юге будет от +10 до +14 градусов. В восточных областях градусник покажет от +9 до +11 градусов.

погода

В Киеве в воскресенье 28 марта облачность будет на протяжении всего дня и только к вечеру принесет небольшой дождь. При этом осадков в столице не прогнозируют на протяжении дня. Температура будет варьироваться от +3 до +14 градусов. Об этом сообщает SINOPTIK.

киев погода

Стоит напомнить, что ранее украинские синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до 28 марта.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Погода, Дождь, Прогноз погоды.
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