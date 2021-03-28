Морозы останутся, но снега уже не будет: синоптик порадовала прогнозом на апрель

В начале апреля в Украине ожидается небольшое потепление, а из осадков стоит ожидать только дождь.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Согласно ее прогнозу с 1 апреля в стране начнет постепенно теплеть.

Температура ожидается от +10 днем, а ночью ожидается около +1 +5 градусов.

Небольшие осадки в виде дождя прогнозируют на начало апреля в Украине.

Согласно прогнозу УГМЦ, в апреле средние показатели температуры будут на уровне +8 +11 тепла, в горах от +5 до +6 градусов.

В то же время количество осадков будет держаться на уровне 30-57 мм, а в Карпатах от 62 до 88 мм.

1 апреля осадки в Украине ожидаются только во Львове, Луцке и Ровно.

На севере, центре и северо-западном направлении в Украине температура будет от +14 до +16 градусов. На западе страны будет теплее всего от +15 до +17 градусов. На юге температура будет от +12 до +14 градусов, а на востоке +10 +12 градусов.

Карта погоды в Украине в начале апреля:

Напомним, что ранее, 22 марта в Крым принесло зиму и некоторые города засыпало снегом.