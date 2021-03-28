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Все считают себя бессмертными: украинец поделился печальным опытом поездки в "Интерсити"

Все считают себя бессмертными: украинец поделился печальным опытом поездки в "Интерсити"
23:47 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В украинских поездах весьма плачевная ситуация с соблюдением масочного режима. Хорошим примером этому послужила поездка украинца в Киев на поезде Интерсити.

Об этом 28 марта в своем Фейсбуке рассказал Святослав Павлюк.

По его словам, когда он возвращался с семьей в Киев на "Интерсити" на все три соседние вагоны они были одни, кто из пассажиров решил надеть маски. При этом контролеры никак не реагировали на их отсутствие. А тем временем на самом вокзале множество людей также находились без масок. "Все - бессмертные", - иронизирует автор поста, отмечая, что не только люди не следят за масочным режимом, но и в полиции и в самой "УЗ", которым "все равно", - не придерживаются правил в то время, как врачи работают на грани возможностей уже год.

Стоит напомнить, что ранее в Киеве на посетителя магазина "Сильпо" напали и избили из-за просьбы надеть маску.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Маски, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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