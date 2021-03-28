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"Понятно, почему многие хотят уехать из Украины - богатые в Израиль и ОАЭ, бедные - в Польшу, на клубнику", - Евгений Черняк

"Понятно, почему многие хотят уехать из Украины - богатые в Израиль и ОАЭ, бедные - в Польшу, на клубнику", - Евгений Черняк
Обновлено 14:21 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Бизнесмен и автор образовательного канала "Биг Мани" Евгений Черняк кратко, но емко описал ситуацию в мире и подсказал, как из этого можно извлечь пользу. 

Об этом он сообщил в Фейсбук. 

"Моргенштерна многие слушают и эти многие часто сокращают его до слова Морг. Его пригласили для рекламы Альфа-Банка.

Собчак взяла интервью у маньяка. Его никто не смотрел, но там миллионы просмотров.

Маньяк за интервью получил гонорар, практически угрожая своим бывшим жертвам, но закон, ограничивающий получение маньяками вознаграждения за рассказ о своих преступлениях не принимают.

Спутниками забита стратосфера, но одна лодка может закупорить главную транспортную артерию Суэцкий канал и сделать мировую экономику беднее на 9.6 миллиардов долларов в день.

Израиль привил 74% своих людей.

Украина 0.47%.

Сразу понятно, почему население Израиля растёт и недвижимость экстремально дорожает.

И, конечно, понятно, почему все хотят уехать из Украины. Богатые в Израиль и ОАЭ. Бедные, на клубнику, в Польшу.

Вообще так много тем, по которым высказываться не нужно, потому, что адекватность - это понимание, как много важных вопросов не нуждается в твоих комментариях.

Вариантов изменить алгоритм нет. Есть возможность извлечь из всего опыт.

Когда начинается сильный ветер строить нужно не забор. Строить нужно ветряную станцию и извлекать электричество из всего дурдома, который нас окружает.

Эпоха хаоса и высокой непоределённости с набором стрессов каждый день.

Да, и новости, желательно, читать на следующий день, так они легче воспринимаются, а если добавить к каждой из них:

"Вопреки здравому смыслу", то всё мгновенно становится на свои места.

Главная новость - Весна пришла. И это бесспорно, бесповоротно, хоть и немного позже, чем ожидали", - написал он. 

Как сообщалось ранее, Черняк рассказал, какие книги позволили ему достичь успеха в жизни.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 208

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