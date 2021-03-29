Днем весна, а по ночам – возвращение зимы: синоптики дали прогноз на конец марта

29 марта в Украину принесет осадки в виде дождя и снега.

Об этом сообщили в Фейсбуке Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков на западе и северо-востоке будет без осадков, на остальной территории ожидается дождь с мокрым снегом.

На Правобережье страны ветер будет порывистый от 15 до 20 метров в секунду.

Температура в этот день на севере, востоке, западе и юге будет от +9 до +11 градусов.

Карта УГМЦ.

30 марта на севере, в центре и на востоке осадков не ожидается, на остальной территории будет дождь, местами со снегом.

Термометры покажут от +11 до +13 градусов на западном направлении и в центре страны, на севере и юге будет от +10 до +12 градусов, на востоке от +5 до +7 градусов.

Карта УГМЦ.

31 марта осадки в виде дождя со снегом ожидаются только на севере и юго-западе Украины, в остальных областях будет сухо.

В северных и восточных областях градусники покажут от +10 до +12 градусов, в центре и на юге будет от +11 до +13 градусов, на западе теплее всего - от +15 до +17 градусов.

Карта УГМЦ.

Стоит напомнить, что ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в начале апреля.