Штрафы до 153 тыс. гривен: к каким наказаниям следует готовиться украинцам, поджигающим траву (инфографика)

С наступлением весны и схождением снега в Украине вновь начали бесконтрольно сжигать прошлогоднюю траву, что приводит к десяткам крупных природных пожаров.

Так, по данным Госслужбы Украины по ЧС, только за воскресенье, 28 марта, в различных регионах страны спасатели выезжали на тушение более 50 пожаров на открытой местности:

Житомирская область: за сутки пожарными области ликвидировано 5 пожаров, вызванных возгоранием сухой травы;

Николаевская область: в течение суток пожарные ликвидировали 8 пожаров на открытой территории;

Киев: за прошедшие сутки пожарные 12 раз ликвидировали пожары на открытой местности;

За сутки в Винницкой области ликвидировано 14 пожаров в экосистемах;

Кировоградская область: спасатели ликвидировали 15 пожаров на открытой территории.

В связи с этим "Телеграф" приводит инфографику, напоминающую о действующих в Украине штрафах за пал травы.

Как сообщалось, в последние дни в ряде районов Киева заметно ощущается запах дыма. Причиной такого явления стали поджоги травы возле водоемов столицы.