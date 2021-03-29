Штрафы до 153 тыс. гривен: к каким наказаниям следует готовиться украинцам, поджигающим траву (инфографика)

С наступлением весны и схождением снега в Украине вновь начали бесконтрольно сжигать прошлогоднюю траву, что приводит к десяткам крупных природных пожаров.
Так, по данным Госслужбы Украины по ЧС, только за воскресенье, 28 марта, в различных регионах страны спасатели выезжали на тушение более 50 пожаров на открытой местности:
В связи с этим "Телеграф" приводит инфографику, напоминающую о действующих в Украине штрафах за пал травы.
Как сообщалось, в последние дни в ряде районов Киева заметно ощущается запах дыма. Причиной такого явления стали поджоги травы возле водоемов столицы.