Пенсии в Украине могут снизиться в два раза: в Минсоцполитики озвучили пессимистичный сценарий

В будущем украинские пенсионеры будут завидовать нынешним пожилым людям, также получающим сущие копейки. Сумма начислений может снизиться на 50%.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила Министр социальной политики Марина Лазебная. По словам чиновника, единственным выходом из положения является введение накопительной пенсионной системы.

"Если не накапливать и ничего не делать, то коэффициент замещения в Украине через 30 лет будет 18%. Сейчас он около 30%. Это - сколько составляет наша пенсия по отношению к заработной плате. Это прогноз Всемирного банка. То есть, например, если зарплата 10 тысяч гривен, то пенсия - 1800 гривен", - объяснила чиновник.

По ее словам, из пяти минимальны х пенсионных выплат Кабмин вынужден своими постановлениями устанавливать три из них, в том числе доплаты по возрасту. Если не ввести накопительные пенсии, следующие правительства также будут вынуждены в "ручном режиме" закрывать дыры в выплатах.

"Ежегодно 60 тысяч человек из-за возраста у нас просто лишаются возможности участвовать в пенсионном накоплении. Тогда как в 77 странах это работает", - добавила министр.

Напомним, с 1 марта в большинство граждан Украины в получили небольшую прибавку к пенсионным выплатам.