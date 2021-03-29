Коронавирус забрал жизнь профессора Львовской политехники: в вузе рассказали о достижениях ученого

Во Львове в воскресенье, 28 марта, от последствий коронавируса умер профессор НУ "Львовская политехника" Сергей Солодкий.

Об этом сообщается на официальном сайте НУ "Львовская политехника".

"Перестало биться сердце талантливого и чуткого педагога, выдающегося ученого, прекрасного человека - доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой автомобильных дорог и мостов Института строительства и инженерных систем Национального университета "Львовская политехника" Сергея Иосифовича Сладкого", - говорится в сообщении.

Как уточняет ZAXID.NET, профессор Сергей Солодкий умер от осложнений коронавируса.

Профессор умер на 62 году жизни. Похороны и прощание с Сергеем Солодким состоятся во вторник, 30 марта.

Чем известен Сергей Солодкий?

Профессор внес большой вклад в области исследования механизма разрушения цементного бетона по критериям механики разрушения. Также профессор был лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники.

Как сообщал "Телеграф", 27 марта на 85 году жизни скончался ректор Европейского университета Иван Тимошенко. Он был основателем Европейского университета вместе с женой и дочерью в 1991 году. В те годы это был один из первых частных ВУЗов в Украине.