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Понедельник, 29.03.2021
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Коронавирус забрал жизнь профессора Львовской политехники: в вузе рассказали о достижениях ученого

Коронавирус забрал жизнь профессора Львовской политехники: в вузе рассказали о достижениях ученого
Обновлено 14:13 Сегодня Телеграф фото: "Львовская политехника"

Во Львове в воскресенье, 28 марта, от последствий коронавируса умер профессор НУ "Львовская политехника" Сергей Солодкий.

Об этом сообщается на  официальном сайте НУ "Львовская политехника".

"Перестало биться сердце талантливого и чуткого педагога, выдающегося ученого, прекрасного человека - доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой автомобильных дорог и мостов Института строительства и инженерных систем Национального университета "Львовская политехника" Сергея Иосифовича Сладкого", - говорится в сообщении.

Как уточняет ZAXID.NET, профессор Сергей Солодкий умер от осложнений коронавируса.

Профессор умер на 62 году жизни. Похороны и прощание с Сергеем Солодким состоятся во вторник, 30 марта.

Чем известен Сергей Солодкий?

Профессор внес большой вклад в области исследования механизма разрушения цементного бетона по критериям механики разрушения. Также профессор был лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники.

Как сообщал "Телеграф", 27 марта на 85 году жизни скончался ректор Европейского университета Иван Тимошенко. Он был основателем Европейского университета вместе с женой и дочерью в 1991 году. В те годы это был один из первых частных ВУЗов в Украине.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Львов, Сергей Солодкий, Львовская политехника, Коронавирус, Covid-19.
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