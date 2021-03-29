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Синоптик Наталья Диденко анонсировала "прекрасную теплую погоду" в Украине

Синоптик Наталья Диденко анонсировала "прекрасную теплую погоду" в Украине
Обновлено 15:06 Сегодня Телеграф

Украинский синоптик Наталья Диденко принесла хорошие новости для тех, кто устал от мартовских холодов и ждет настоящего весеннего тепла. 

Соответствующим прогнозом она поделилась в своем Фейсбук. 

"Уже скоро, а именно 1 апреля в Украине ожидается прекрасная теплая погода, до + 14 + 19 градусов", - написала она. 

По ее словам 30 марта погоду будет определять антициклон Nikole, который оттеснит одесский циклон далее в сторону Черного моря. Таким образом во вторник существенных осадков в Украине не ожидается. Небольшие осадки возможны разве что в западных регионах. 

"Температура воздуха во вторник самой низкой ожидается на Западе и Востоке, днем 6 + 10 градусов, на остальной территории будет теплее, + 10 + 14 градусов. Ближайшей ночью в восточных областях даже задержатся небольшие "минусы", - написала она. 

Наиболее теплой погода будет 1 апреля, однако уже к выходным в страну вернутся дожди. 

Подобная картина следует и из прогнозов Укргидрометцентра. 

Прогноз погоды 30 марта

Прогноз погоды 31 марта

Прогноз погоды 1 апреля

Читайте также в материале "Телеграф": Наталья Диденко: "Уже 30 лет повторяю, что я – синоптик, а не гадалка Клавдия".

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Погода, Прогноз погоды, Наталия Диденко.
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