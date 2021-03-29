Синоптик Наталья Диденко анонсировала "прекрасную теплую погоду" в Украине

Украинский синоптик Наталья Диденко принесла хорошие новости для тех, кто устал от мартовских холодов и ждет настоящего весеннего тепла.

Соответствующим прогнозом она поделилась в своем Фейсбук.

"Уже скоро, а именно 1 апреля в Украине ожидается прекрасная теплая погода, до + 14 + 19 градусов", - написала она.

По ее словам 30 марта погоду будет определять антициклон Nikole, который оттеснит одесский циклон далее в сторону Черного моря. Таким образом во вторник существенных осадков в Украине не ожидается. Небольшие осадки возможны разве что в западных регионах.

"Температура воздуха во вторник самой низкой ожидается на Западе и Востоке, днем 6 + 10 градусов, на остальной территории будет теплее, + 10 + 14 градусов. Ближайшей ночью в восточных областях даже задержатся небольшие "минусы", - написала она.

Наиболее теплой погода будет 1 апреля, однако уже к выходным в страну вернутся дожди.

Подобная картина следует и из прогнозов Укргидрометцентра.

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