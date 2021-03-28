Наталья Диденко: "Уже 30 лет повторяю, что я – синоптик, а не гадалка Клавдия"

Ежедневно тысячи украинцев ждут именно ее прогнозы погоды – Натальи Диденко, которая с присущим только ей шармом расскажет и о мокром снеге в грядущий уикенд, и о том, какую одежду доставать из шкафа. Едва ли не самый популярный синоптик в Украине, Facebook-корреспондент с тысячами фолловеров, лидер общественного мнения не рассказала нам, какой будет погода на Пасху, зато объяснила – почему этого пока никто не может сказать. Где узнавать истинный прогноз погоды, чему научил коронавирус, как не утонуть в "Facebook-грязи", кто должен быть президентом и куда движется Украина – читайте об этом и не только в эксклюзивном интервью Натальи Диденко для издания "Телеграф".

Справка: Наталья Диденко, 59 лет. Более 20 лет работала в Укргидрометцентре, а с 2000 года была единственным телевизионным синоптиком Украины. Ее неизменный помощник – кот Апельмон. Ведущая погоды и синоптик на телеканале "Эспрессо", радио "Країна ФМ" и "Армия ФМ"

"Я очень хорошо отношусь к соцсетям, а всеми минусами, которые они в себя включают, просто не пользуюсь"

– У вас больше 62 тысяч подписчиков в Facebook. Вы активно ведете страницу и пишете не только о погоде, синоптические прогнозы, но и высказываете свое мнение относительно различных событий. Когда создавали страницу, ждали такого результата?

– Никоим образом ни на какой результат по количеству подписчиков, конечно же, не рассчитывала. Для меня прежде всего важно общение. А в темы общения входит практически вся наша жизнь. Начинаем часто с погоды, сплетничаем о друзьях, обсуждаем книги, ругаем, как всегда, политиков – мы украинцы это очень любим. Очень хорошо отношусь к соцсетям, а всеми минусами, которые они в себя включают, просто не пользуюсь, не беру в свой круг общения. Мне преимущественно комфортно там.

– Как часто вам пишут в личные сообщения?

– Очень часто. Тема погоды обычно вызывает у людей много нареканий и критики. Это же не секрет, что люди всегда недовольны синоптиками и прогнозом погоды. И у меня такое счастливое, я бы сказала, исключение. Скажем, 90% сообщений, которые я получаю на эту тему – положительные. Люди благодарят, или, например, просто присылают мне фотографии конкретной погоды с какого-то села или городка, подсказывают, какая у них там за окном температура воздуха. Это очень трогательно.

– Вы отвечаете?

– Всегда стараюсь, как бы я занята ни была. Вообще отношусь к тем людям, которые крайне негативно относятся к этим "гифкам", картинкам. Можно ими пользоваться, но мне кажется, ограниченно. Поэтому я всегда стараюсь вместо, например, сердечка сказать «спасибо», словом написать. Или если кого-то поздравить, то обязательно от себя, а не бросить рассылку.

– А хейтеры есть?

– Есть, конечно. Люди, которые обзывают, выдвигают какие-то неразумные претензии, у меня не вызывают злости. Мне очень жаль их. Это значит, что человеку настолько не хватает общения, что он должен где-то этот негатив выплеснуть. По большому счету, это несчастный человек. Какие-то угрозы были, но это на грани смешного. Если вижу, что человек искренне зол (смеется - ред.), но расположен к общению, то я разъясню ситуацию. Если просто это выброс, хейтерство чистой воды – не реагирую.

– Фейсбук часто называют неким болотом, там бесконечно льется политическая грязь. Согласны с этим?

– Когда я, например, иду гулять в парк, то прохожу там разные места. Есть очень красивые озера с птицами и утками, или тенистые участки, или шикарные деревья. А есть свалки, шумные будки, в которых продается кофе с водой, как мне кажется, сомнительного качества. Я просто не буду голыми руками лезть в свалку и смотреть, перебирать, что там выбросили. Мне это неинтересно. А лучше буду смотреть на птиц, сяду на скамейку, пройдусь по аллее. Поэтому и в онлайн ссорах, не хочу говорить этого слова, которое принято в соцсетях на букву "с" (смеется - ред.), не участвую.

– Мне понравилось, как вас охарактеризовала писательница Ольга Максимчук, ваша подруга: "Собирательный образ Украины. Такая теплая и роскошная. Как чернозем, как песня о казаке, как главный персонаж украинских народных сказок". Как вы сама себя позиционируете?

– Оле Максимчук очень благодарна за эту невероятную поэтическую характеристику. Чтобы оценить человека со стороны, пользоваться характеристиками людей, близких к ней, можно, но надо и критически подходить. Поэтому все, кто меня читают, должны иметь свое мнение, я считаю. Мне так повезло, что я по своему внутреннему состоянию – филолог. Как говорится, есть физики и лирики. Так вот, я лирик. Мне еще в школе хорошо удавались сочинения, но я, так случилось, поступила в университет на кафедру метеорологии. А это все же физика атмосферы. И получился такой диссонанс –внутренний лирик и внешний физик. Но если у человека есть какое-то призвание, Бог обязательно к этому приведет. У нас синоптики в разговорах людей – это, как правило, герои анекдотов. А на самом деле это все очень серьезно и интересно. В настоящее время ухудшенной экологии, которая будет наверняка ухудшаться, метеорология – невероятно интересная и перспективная штука. Поэтому одна из моих миссий в Фейсбуке – популяризировать мою профессию. Объяснять людям, что на самом деле это может быть гораздо интереснее неких сухих пяти строк типа: "Без осадков. Ветер южных направлений. Температура такая-то ...". И, конечно же, я всегда откликаюсь на все, что происходит в моей стране: традиции, политика, экономика... Все то, что ежедневно волнует обычных людей.

"Прогноз погоды – это одни-трое суток. Тенденция – пять-семь суток. Все что дальше – к гадалке Клавдии"

– Если мы уже о метеорологии заговорили, в каком состоянии в Украине находится эта отрасль?

– Вопрос об отрасли скорее не ко мне, а к соответствующим государственным структурам. У меня особый, так сказать, статус. Я закончила университет, кафедру метеорологии, и почти 20 лет проработала в Украинском гидрометцентре в отделе метеопрогнозов. Но с 2000 года пошла своим путем – в медиа. Фактически я единственный такой медийный частный синоптик в Украине.

– В Украине достаточно качественных специалистов-синоптиков?

– Как в каждой отрасли. Если мы спросим, например, достаточно ли профессиональных специалистов в нашей медицине? Наверное, достаточно. Убеждена, что их больше, чем непрофессиональных. Дело в том, что наша отрасль всегда рассматривалась по остаточному принципу. Речь и о техническом оснащении. На днях увидела хорошую новость, что Украина заключила договор с одной фирмой мирового уровня, которая займется модернизацией Украинский гидрометслужбы. Меня это так порадовало! Планируется, что в ближайшее время установят 13 радаров, которых у нас почти нет. А такого быть не должно. А у нас, как установили в 60-70-е годы, а то и раньше, так оно по сей день есть. Моделями-то украинские синоптики пользуются международными, как и все профессиональные метеорологи. Но здесь надо сказать, что абсолютно некорректно в этом случае вспоминать об этих рассадниках метеорологических сайтов, так называемых сайтов погоды. Они к профессиональной метеорологии не имеют никакого отношения, а часто имеют коммерческую составляющую – и все.

– На этих сайтах не всегда можно найти, на основе каких данных вообще делаются прогнозы. И там хоть на неделю, хоть на месяц прогнозы. Люди доверяют, а потом говорят, мол, синоптики обманывают. Есть какие-то моменты, на которые человек бы обратил внимание и понял, что тому или иному сайту не следует доверять?

– Сейчас большинство из нас имеют гаджеты, смартфоны. На них есть, например, такой погодный ресурс как The Weather Channel. Этому можно доверять. Это подходит для случаев, когда вы едете на выходные в другой город или летите куда-то. Посмотрели: "Ага, у нас +2, а там +15". И, в принципе, вам этого достаточно. Большинство сайтов используют какую-то одну модель, которую они купили или украли. Можно доверять прогнозу, если видно, что ресурс профессиональный. Это можно просто погуглить. Очевидно, можно доверять украинскому гидрометцентру. Если вам нужен прогноз для, скажем так, просто человеческих потребностей, то можно пользоваться моей страницей в Фейсбуке. Я такой себе маленький гидрометцентр, потому что использую большинство всех схем и профессиональных моделей, как и Гидрометцентр. Отдельный вопрос, что у меня другая задача. У меня подача, так сказать, человеческая: что человеку одевать, что ему с балкона убрать, если сильный ветер...

-– Где парковать машину...

– Да, например. То есть это абсолютно человеческий аспект. Вы также коснулись такого хорошего вопроса, как заблаговременность. Мне очень часто люди пишут об этом. А я уже 30 лет повторяю все время одно и то же и всем объясняю, что я – синоптик, я не гадалка Клавдия и не народный так называемый синоптик. Синоптики, если они профессиональные, прогнозируют погоду на сутки – трое суток. Тенденция – на пять-семь суток. Все, что дальше – на две недели, на месяц, на сезон – это всё, так чтобы никого не обидеть, очень приблизительное. И я бы совершенно не рекомендовала на это обращать внимания. Конечно, есть и долгосрочные прогнозы, которые выпускает Гидрометцентр, но они особо ничего не скажут. Ориентировочный прогноз на месяц, например, звучит так: температура ожидается выше нормы, а осадков ожидается меньше нормы. Вы же понимаете, что это 50 на 50. Поэтому прогноз погоды – максимум на трое суток. Тенденция – неделя. Все что дальше – к гадалке Клавдии (смеется - ред.).

– О так называемых народных синоптиках. Часто СМИ ссылаются на них, так сказать "легитимизируя". И бывает, что в октябре рассказывают, будет ли снег на Новый год. Этому вообще нельзя доверять?

– Народные синоптики имеют право на существование, конечно, и я с огромным уважением отношусь к любому человеку, который с восторгом и любовью относится к прогнозированию погоды. В медиа, как говорят, котики, дети, погода – это то, что всегда было, есть и будет популярным. И, конечно, ни один медиаресурс никогда не обойдет такую замечательную тему – взять интервью у какого-то народного синоптика, который расскажет о погоде на Пасху. Другой вопрос, что это не имеет никакого отношения к науке. Я всегда привожу такой сравнительный пример. Если, например, у вас слегка заболело горло, вы полощите его ромашкой, пьете какой-то теплый чаек. Но если какая-то серьезная проблема, то вы не пойдете к целителю, особенно сейчас, в наше сложное ковидное время.

– Вы говорили, что ваш знаменитый кот Апельмон при падении атмосферного давления, когда идет дождь, очень активный, гоняет по квартире. Все эти приметы о котах и погоде – также лишь мифы?

– Мифы, очевидно. Коты – как люди. Каждый из них индивидуален. Апельмон у нас уже живет, вот будет этим летом, 27 июля, 15 лет. Кстати, приглашаем на празднование.

– Вот это да!

– И у него есть абсолютно свои привычки. Часто кошкам говорят: "Иди к маме, иди к папе". У нас такого нет. Мы – люди, а он – кот. Но мы друг друга уважаем, свою территорию и привычки. Очень много кошек любят теплые места – одеяла, перины, батареи. Апельмон любит исключительно твердые прохладные поверхности. Хотя зимой, не имеет значения, он ляжет на плитку или паркет. Это же странно для кота, правда? Он никогда не влезает ни на какую кровать к нам или на диван.

– Сюда же – и народные приметы? Они уже тоже неактуальны?

– Народные приметы – это, опять же, из разряда: «есть официальная медицина, а есть – народные знахари». Они основаны на личных – ключевое слово – ощущениях. Если у вас есть дача в умеренно-континентальном климате, например, в Киевской области, и вы там наблюдаете за каким-то кваканьем лягушек, росой или цветом неба, то это просто прекрасно (смеется - ред.). Но это не имеет никакого отношения к метеорологии.

– Вы как-то говорили в интервью, что человек не является главной причиной глобальных изменений климата. Разделяете ли вы взгляды юной экоактивистки Греты Тунберг?

– Я бы не хотела говорить о Грете. Дай ей Бог здоровья и успешной жизни. Время от времени появляются какие-то такие фигуры. Наблюдая ее активность, когда это еще не было мейнстримом, меня все время не покидало ощущение неестественности и фальши в этих всех процессах.

– Ваши прогнозы довольно интересные, нестандартные. Там и шутки, и сравнения, и метафоры. Вы как-то специально формировали такой индивидуальный стиль?

– Это сформировалось случайно. Когда еще работала в Гидрометцентре, у нас были выходы в прямой эфир утром на радио. Тексты я писала с вечера, а уже утром уточняла. Поначалу даже подвергалась критике со стороны руководства за довольно нестандартные прогнозы. Но потом начали поступать, не скажу, что пачками, но очень много писем со всей Украины – с благодарностью, восхищением, община какого-то села даже предлагала меня выдвинуть в народные депутаты (смеется - ред.). И это прижилось. Когда наступила эра Фейсбука, я начала не с ежедневного прогноза, а сообщала о резких изменениях погоды. Например, вижу, что по радару идет облако, будет гроза, сильный ливень, град... И начала писать такие короткие предупреждения. Это нашло огромный отклик. Постепенно перешла к стабильным прогнозам погоды. Каждый день я уделяю очень много внимания этому прогнозу погоды. Изучаю все материалы, модели, схемы, спутник... И это такой большой кусок работы, за которую никто не платит, не требует этого, и я не должна этого делать на самом деле. Но мне это так нравится! Я уже чувствую ответственность за этих более 60 000 людей, которые есть на моей странице. Начинаю день именно с этого собственного прогноза погоды в Фейсбуке.

– Без выходных, без отпуска...

– Здесь не может быть какого-то отпуска или выходного. Ночью, например, как будет что-то меняться, я встану и напишу пост. Потому что это не работа, это образ жизни.

– Когда-то вы рассказывали, что во время Евромайдана ваша совместная с Апельмоном программа прогноза погоды очень помогла отвлечься от страшной ситуации вокруг одной жительнице Донбасса. Знаю, что вы не оставались и в стороне событий Оранжевой революции.

– В 2004 году еще не было такого развития соцсетей. Во время Оранжевой революции выпускали простенький бюллетень с текущими новостями. Там как раз я давала от себя прогноз погоды. Это печатали, вывешивали. Люди ночевали на улицах, собирались, я уже не говорю о 13-14 годах, когда люди жили там. И было очень важно знать, какой будет погода. Между прочим, когда была Революция Достоинства, я узнала такую очень интересную информацию. Тогдашняя власть различным образом боролась с протестующими и хотела помешать, даже доходило до таких вот парадоксальных вещей: синоптикам советовали писать так, чтобы пугать людей, например, штормовым предупреждением. Синоптики говорят: "Да, ничего такого не предвидится завтра, никаких штормов". Им в ответ: "Вот вы сказали, что будет гололедица, значит, пишите крупными буквами: штормовое предупреждение (смеется - ред.). Таким образом хотели отпугивать людей, чтобы не выходили на Майдан.

– Кому следует идти в синоптики и какие ожидания от этой профессии оправдаются? Где учат на синоптиков в Украине?

– Здесь каждый должен решать сам. Перспектива очень хорошая. Кстати, учиться очень интересно, потому что есть практики. У нас была и в Карпатах, и в биосферном заповеднике в Каневе. Это очень интересно. Где учат на синоптика? Киевский университет, географический факультет, кафедра метеорологии. Также Одесский государственный экологический университет, Харьковский гидрометеорологический техникум Одесского государственного экологического университета.

– Можно сказать, что эта профессия – как образ жизни, это не с 10:00 до 18:00?

– Это правда. Во-первых, даже в силу таких профессиональных особенностей атмосфера не имеет выходного, она ночью не спит, а работает. Поэтому, например, в Гидрометцентре круглосуточно идет работа, как и у меня фактически.

"Серьезный недостаток в действиях нашей власти во время карантина из-за коронавируса – это невероятно слабая коммуникация с обществом"

– Прошел год, как мы начали жить в новой ковид-реальности, уже привыкли к карантину. Маски, дистанционный режим работы, поток новостей и ежедневные цифры. Как вы восприняли эти новые правила и удалось ли переформатировать свой образ жизни?

– Я работаю значительную часть этого времени онлайн. Офис и дом стал одним пространством. Если говорить о минусах, то это психологическое состояние, которое охватило практически всех людей. Человек все же – свободное существо, а свобода – высшая ценность. Поэтому, когда ты находишься в обстоятельствах, в которых тебя к чему-то принуждают, даже если это правильно, то подсознательно хочешь вырваться. Эта внутренняя борьба, конечно, сложная. Когда весной начался карантин, я посидела пару дней дома и почувствовала, что мне это не нравится. Пошла в парк. В маске, одна, как законопослушный гражданин. Имея кучу свободного времени, я, наверное, первый раз в жизни постепенно увидела то, о чем мечтала всю жизнь – как начинается весна. Все эти фазы сама наблюдала. В тишине птицы и деревья были счастливы, что людей не было (смеется - ред.). Это такое состояние! О таких эмоциях и не расскажешь. В общем, вижу, что произошел сдвиг в сторону более глубокого изучения своей страны. В последние годы, не секрет, благодаря лоукостам мы так увлеклись прыжками по Риму, Парижу, Вене, а если спросить о своей истории, невероятных городах, музеях, церквях, людях – то никто ничего не знает. Сейчас это нашло свое развитие благодаря вот таким в целом негативным обстоятельствам.

– А вы где бывали, ощутили на себе внутренний туризм?

– Недавно поехали, буквально переключиться, в Богуслав. Такие поездки тебя потрясают. Ты просто ходишь по городу, а там – дом, где жила Марко Вовчок, а неподалеку, в Стеблеве, жил Нечуй-Левицкий, а город основал вообще Ярослав Мудрый. И ты знакомишься там с фантастическим гончаром, который просто построил дом с женой и не собирается никуда уезжать. Это поражает и наполняет невероятным оптимизмом, потому что у нас сейчас принято говорить только о плохом, и какие люди нехорошие, и как украинцы между собой ссорятся... Еще одна, мне кажется, отрицательная черта соцсетей – но это впечатление, а не суть. У нас очень много творческих, абсолютно нормальных, хороших людей.

– Как считаете, удалось ли Украине комплексно бороться с пандемией?

– У меня очень много друзей в разных странах. Когда общаемся, то ковид – топ-тема. Они также жалуются. И в Греции, и в Польше, и в Канаде. Хотя карантинные условия там более жесткие, а не как у нас – на бумаге, будем откровенны. Справляется наша власть с этими вызовами? Очевидно, что нет, по моему мнению. Конечно, она что-то делает, и наверняка многое, но я вижу очень серьезный недостаток – невероятно слабую коммуникацию с обществом. Люди сами додумывают. А когда ситуация неуверенности, страха, то у власти как раз все рычаги в руках. Почему она ими не пользуется? Или не умеет, или не хочет – трудно сказать. Коммуникация настолько размыта, что нужны очень мощные очки, чтобы её увидеть.

– Многие говорят, что коронавирус был нужен человечеству, чтобы сделать определенные выводы. Чему вас научил ковид?

– Если долго не думая, то ковид меня лично научил тому, что надо внимательнее относиться к своему здоровью. Мы уделяем постоянное внимание своей внешности, потому что хотим нормально выглядеть, и это делает нас цивилизованными людьми. Такое же внимание должно быть к своему организму – это также признак цивилизованного человека. Ковид должен нас научить тому, что надо планово проверяться, периодически сдавать анализы, а не тогда, когда уже припекло. Это называется таким простым известным словом – профилактика. Не все, конечно, это осознают, и я в том числе (улыбается - ред.), но теперь – четко поняла. И одно дело знать... Как говорит одна моя знакомая врач: "Ты меня не слушай, ты меня услышь".

– А вы переболели ковидом?

– Мы с мужем переболели. Течение болезни было легким, в принципе.

– Вакцинироваться планируете?

– Пока мне не требуется. Записываться в очередь я буду обязательно. Считаю, что вакцинироваться надо непременно. Это, кстати, тоже относится к цивилизованным признакам.

"Основные вещи, необходимые для управления государством, президент должен уметь и знать до того, как станет президентом"

– Вы часто поднимаете тему Революции Достоинства у себя на странице, вспоминаете годовщины. Как считаете, сделали украинцы нужные выводы? Ведь была уплачена высокая цена. И, в принципе, мы продолжаем "платить", потому что на Донбассе продолжается война.

– Думаю, что главный вывод есть. У нас фактически образовалось, наконец, гражданское общество. Я считаю, что предтеча его началась с "большого киевского снега", как бы смешно и синоптически это не звучало, который был 22 марта 2013-го. Когда люди, оставленные на произвол городской властью, просто проявляли какие-то чудеса солидарности, самопожертвования, взаимопомощи. У нас родилось это настоящее гражданское общество, еще слабое, такое какое-то разбрызганное, но все же оно есть. И это главное достижение революции Достоинства. Иной вопрос, что происходит сейчас. Ну, мы же понимаем, что это не от нас зависит, а от агрессора – России. Эта революция для меня – одно из самых сильных переживаний моей жизни. И всегда будет невероятно жаль тех, кто погиб. Эти люди всегда для меня лично будут героями, даже если в обычной жизни ими не были.

– Как считаете, какой президент нужен Украине? Эта фигура несколько переоценена украинцами.

– Эта фигура всегда будет привлекать внимание людей, потому что это – глава страны, глава государства. И в любой стране так будет. Каким должен быть президент? Знаете, есть такой недостаток, кстати, не только украинский – люди стремятся все время к какому-то идеалу. Но у нас несколько миллионов людей живет в Украине, каждый имеет свой идеал, и каждому угодить с его идеалом просто невозможно. Понятно, что это должен быть государственник, есть много всяких черт. Я думаю, что основные вещи, необходимые для управления государством, он должен уметь и знать до того, как станет президентом. А не учиться после того, как его избрали президентом. Потому что может быть уплачена слишком большая цена за его обучение.

– А у вас не было желания податься в политику?

– Никогда. Мне это неинтересно. Чтоб быть политиком – все-таки надо, мне кажется, иметь своеобразный склад характера, натуры, индивидуальности.

– Скоро будем праздновать 30 лет независимости. По вашему мнению, сейчас Украина движется в правильном направлении?

– Да. Украина движется, идет вперед – это однозначно. Мы свидетели исторических событий, невероятных процессов, непростых. Но мне кажется, что нас на своих плечах вынесли наши предыдущие поколения, которые погибали, страдали, боролись за идею, и нам просто это надо удерживать, не останавливаться, не прилегать где-то на обочине, а идти дальше. Я абсолютно верю, что Украина в своем регионе будет лидером. Она будет лучшей страной. Это мое абсолютное убеждение, какое-то такое внутреннее, непафосное, спокойное. Я так чувствую. У нас все будет очень хорошо!

"То, как себя ведут люди в опере или театре, с каким неуважением относятся к тому, что происходит на сцене, меня поражает"

– На своей странице вы часто поднимаете вопросы культуры, истории. Еще увидела, что поете в хоре. Что это за Барочный любительский хор?

– БАХ – Барочный любительский хор – относится к очень интересному проекту Open Opera Ukraine. В прошлом году нас утвердили для участия в невероятно престижном международном конкурсе любительских хоров World Choir Games, который должен был состояться в июле в Антверпене. Боже, мы уже собирались, готовили программу! Но помешал ковид, к сожалению. И сейчас, это такой маленький секрет, начали репетицию настоящей оперы, итальянской, старинной. Это такое счастье – хор! Я вам просто даже не могу передать, насколько это хорошо, когда человек еще чем-то занимается. Вот мы с вами говорили немного о гражданском обществе и вообще о таких вещах, которые еще развиваются у нас. Как-то мы были в Германии, в Баварии, и зашли в пятницу в пивную. И увидели, как там люди после работы собираются, надевают национальные костюмы и – поют, играют на музыкальных инструментах. Очень интересно. Это не валяться дома на диване, щелкая пультом, а касаться таких вот прекрасных вещей.

– Видела, что вы запостили в Фейсбук видеоработу нынешних представителей Украины на Евровидении. Группа Go-A, песня "Шум". Как Вам?

– Мне очень понравилось. Солистка выполняет веснянку. Получился хороший синтез национального фундамента, но и современные обстоятельства учтены. Очень классный клип, хороший голос.

– Вы часто посещаете театры, любите оперу. И как-то писали о наболевшем – о культуре нашего зрителя, точнее, ее отсутствии. Почему так?

– Опера наша – это просто фантастика. Я уже третий раз буду идти на спектакль, где поет Людмила Монастырская. Это же мировая прима! Люди за год-два записываются, чтобы попасть, услышать такой голос. А у нас, пожалуйста, иди и за сравнительно копейки покупай билет. Но то, как себя ведут люди, с каким неуважением относятся к тому, что происходит на сцене, меня поражает. Я уже не знаю, куда брать билет: или на какой-то верхний ярус, или залезть в оркестровую яму и просидеть там с музыкантами, чтобы тебя не слепили каждый раз. И просят же не снимать, не делать видео.

– Да, всегда в начале напоминают о правилах.

– Никто вообще на это не обращает внимания. Люди заходят, когда выполняется увертюра. Но это же уже начало спектакля. Есть моменты, которые указывают на то, что культура слабая. Обычно произведение состоит из двух или трех частей, между которыми цивилизованно не надо аплодировать, это не принято. А народ аплодирует. Я не хочу сказать, что это большинство, очень массово, но обратила внимание на то, что этого стало больше. Один случай был, просто дикий. Дирижер повернулся к публике и попросил мужчину, который громко во время музыки разговаривал по телефону, этого не делать. И перед последним актом в опере дирижер, который всегда поворачивается к публике, чтобы ему аплодировали – не сделал этого. Мне было очень обидно за наших зрителей.

– Вы автор проекта "Троллейбус номер 15 "о микроистории Киева 1960-80-х годов. Есть планы выдать эти рассказы отдельной книгой?

– Раньше я об этом не думала. Но когда начала писать, даже посты на культурную, общественную тему, то мне со всех сторон люди стали говорить: "Вам надо издаваться! Ой, какая была бы хорошая книга!" Этот "троллейбус" я просто не могла не писать. Проект внезапно возник у меня в голове. Хороший образ: едет троллейбус, проезжает по всем остановкам, и с каждой связаны не только воспоминания, но и просто история тех киевских времен. И я очень хотела бы, чтобы это была книга, можно добавить иллюстрации. Иной вопрос, что я не знаю, как это делать. Если бы кто-то этим заинтересовался, какое-нибудь издательство, то я была бы просто счастлива и со своей стороны делала все, что нужно. В мечтах и мыслях у меня это есть, а в планах – буду надеяться на счастливый случай.

– Какие ваши любимые книги, авторы?

– Читать – наверное, одно из моих самых любимых занятий. У меня всегда куча начатых книг: на диване, на тумбочке прикроватные. Параллельно все это читаю. Все новое, интересное, сейчас украинская литература взорвалась просто. И в начале карантина, на фоне этих страхов, литература успокаивала. Есть такие вещи, к которым ты возвращаешься в течение всей жизни. У меня, например, это "Город" Пидмогильного, "Ночь ласковая" Фицджеральда, "Тореадоры с Васюковки" Нестайко, "Трое в лодке" Джерома Клапки Джерома. Это такие вещи, которые тебя спасают. Когда это читаешь, то в твоем мире снова все хорошо, ты в гармонии и среди высочайшего профессионального мастерства.

– Недавно вы запустили благотворительный проект "Печенье Апельмона". Расскажите, какова цель?

– Цель простая, конкретная и понятная – помочь бездомным животным. Меня поразила одна история. Мой одноклассник давно живет в Германии. И они с женой захотели взять котика. И не смогли в Германии этого сделать. В приютах они записывались в очереди, им выдавали "простыню" с условиями, были собеседования с психологом, справка о финансовом состоянии, квартирные требования... Только когда друзья поехали в Голландию, к родственникам жены, записались в очередь и смогли взять кота. Причем уже полуторагодовалого. Представьте себе! Это для нас как фантастика звучит. Друзья начали небольшой бизнес-проект, интернет-магазин, где продают специи и смеси для печенья. Там одно печенье называлось «апельсиново-лимонное». А кота так и зовут: от слов апельсин и лимон (по оттенкам окраса, - ред.). Предложила использовать друзьям его фото. Нам в ответ предложили отчислять с каждой проданной пачки определенный процент. Хорошо, думаю, будет Апельмону на корм, почему бы нет. А потом подумала, что мы и так ему покупаем корм, он у нас живет в любви и заботе, а сколько таких несчастных животных! Стала искать зооволонтеров и вышла на убежище в Макаровском районе.

Апельмон у меня теперь благотворитель. Там небольшая, скромная сумма, которую мы перечисляем на этот приют, на собак, котов – на тех, кого любим.