Astra Zeneca внезапно переименовала свою вакцину: как теперь она называется

Вакцина против "короны", произведенная англо-шведской компанией AstraZeneca была переименована в Vaxzevria.

Об этом 30 марта сообщили в Европейском агентстве лекарств.

По информации агентства, смена названия не предвещает каких-либо других изменений в формуле, но вид упаковки может измениться.

Ранее средство назвалось "вакцина от COVID-19 AstraZenecа", в то же время в Индийском институте сыворотки создают вакцину Covishield, производства той же компании.

Стоит отметить, что с начала марта в ЕС стали отвечать отказом от вакцины AstraZeneca из-за рисков возникновения тромбов. Около 20 стран отказались применять препарат и многие не изменили решения даже после проверки Европейским агентством, которая не выявила таких рисков.

Напомним, что ранее в украинском Минздраве рассказали, можно ли привиться вакциной CoronaVac после Covishield.