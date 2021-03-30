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Вторник, 30.03.2021
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Astra Zeneca внезапно переименовала свою вакцину: как теперь она называется

Astra Zeneca внезапно переименовала свою вакцину: как теперь она называется
Обновлено 11:50 Сегодня Телеграф

Вакцина против "короны", произведенная англо-шведской компанией AstraZeneca была переименована в Vaxzevria.

Об этом 30 марта сообщили в Европейском агентстве лекарств.

По информации агентства, смена названия не предвещает каких-либо других изменений в формуле, но вид упаковки может измениться.

Ранее средство назвалось "вакцина от COVID-19 AstraZenecа", в то же время в Индийском институте сыворотки создают вакцину Covishield, производства той же компании.

Стоит отметить, что с начала марта в ЕС стали отвечать отказом от вакцины AstraZeneca из-за рисков возникновения тромбов. Около 20 стран отказались применять препарат и многие не изменили решения даже после проверки Европейским агентством, которая не выявила таких рисков.

Напомним, что ранее в украинском Минздраве рассказали, можно ли привиться вакциной CoronaVac после Covishield.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Вакцина, Коронавирус, Covid-19, Astra Zeneca, Vaxzevria.
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