Суд снял арест с дома Любови Полежай: как выглядит дворец любовницы Януковича в Новых Петровцах

26 марта в Высшем антикоррупционном суде отменили арест имения любовницы президента-беглеца Виктора Януковича - Любви Полежай.

Об этом говорится в постановлении судьи Веры Михайленко.

На дом площадью 417 кв.м., которые находится на улице Святославской в селе Новые Петровцы арест наложили еще в феврале 2015 года.

С начала 2021 года адвокат женщины начал оспаривать арест имущества. По его словам, в руки к нему копия решения попала не раньше 20 января 2021 года, но ходатайствовать на восстановления срока апелляционного обжалования не стал. Следовательно, судья вернул жалобу как ту, что предоставлен после окончания срока обжалования. Сами же материалы дела по аресту уже были уничтожены по истечению срока хранения.

По информации из реестра, арест был наложен из-за сожительства Полежай с Януковичем и вероятности принадлежности дома самому экс-президенту или покупке этого имущества за его деньги. Дату о получении права собственности на дом (24 декабря 2013 года) связывали с периодом совершенных Януковичем преступлений.

Позже адвокат обратился в Высший антикоррупционный суд, который отметил что в 2015 году Печерский суд исследовал критерии установления общей собственности супругов в отношении имущества. Но, в самом расследовании нет весомых доказательств того, что дом принадлежит именно беглому экс-президенту и поэтому он неимеет оснований и должен быть отменен.

Примечательно, что имения Полежай расположились совсем недалеко от бывшей резиденции Януковича "Межигорье". Женщине также принадлежит приусадебная земля площадью 0,15 га в массиве "Лазарев сад", приобретенная в июле 2013 года.

Фото: crime-ua.com.

В столице ей принадлежала треть квартиры на Оболонской набережной, 15, в которой был прописан Янукович.

2014 года в феврале Полежай якобы покинула Украину, сбежав вместе с Януковичем, забрав свою дочь от первого брака. По данным СМИ, живя в РФ она родила экспрезиденту третьего сына.

Познакомилась же Полежай с Януковичем, потому, что была сестрой его кухарки.

Стоит напомнить, что ранее в сети показали фото дома беглого президента Украины Виктора Януковича.