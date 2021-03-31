Скачать
Среда, 31.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 30 марта: решения Украины по е-паспортам и резервистам, громкий штурм в Подмосковье
Итоги дня 30 марта: решения Украины по е-паспортам и резервистам, громкий штурм в Подмосковье
Первые в мире: Украина приняла закон про электронные паспорта
Первые в мире: Украина приняла закон про электронные паспорта
Нардеп с трибуны Рады назвала Путина "х**лом" (видео)
Нардеп с трибуны Рады назвала Путина "х**лом" (видео)
Осталось ждать пару недель? Названы сроки прихода вакцин от COVAX в Украину
Осталось ждать пару недель? Названы сроки прихода вакцин от COVAX в Украину

Воздух прогреется до +18: прогноз погоды в Украине на 31 марта

Воздух прогреется до +18: прогноз погоды в Украине на 31 марта
00:04 Сегодня Телеграф

В последний день марта в Украине погода будет теплой, небольшие морозы возможны только ночью на востоке страны.

Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу 31 марта в большинстве областей страны температура воздуха будет от +10 до +14 градусов.

На востоке же будет прохладнее от +6 до +9 градусов. При этом, в Полтаве, Днепре, Запорожье, Николаеве и в Крыму ожидается от +8 до +12 градусов.

В свою очередь в западных областях будет теплее всего, от +15 до +18 градусов.

карта

Из осадков стоит ожидать только небольшой дождь на севере и западе Украине ночью и рано утром.

Ветер будет умеренный.

В столице в ночь на 31 марта ожидается дождь. Но в течение дня будет без осадков, а температура в градусниках покажет +14 градусов.

Карта УГМЦ.

Стоит напомнить, что ранее синоптики рассказали, как изменится погода в Украине в апреле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 198

Все по теме:

Украина, Погода, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ушел красиво: мытищинский стрелок после многочасовой осады сгорел вместе с домом (видео)
02 "Жора, б***ь, встань в ворота": как Шевченко управляет сборной Украины во время игры (видео)
03 Нардеп с трибуны Рады назвала Путина "х**лом" (видео)
04 При штурме в Подмосковье пострадал силовик: в ход пустили тяжелое оружие (видео)
05 Названа окончательная дата выборов преемника Кернеса в Харькове
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Авария с &quot;Интерсити&quot; под Запорожьем: что происходит на закрытом перегоне на данный момент (видео)
Авария с "Интерсити" под Запорожьем: что происходит на закрытом перегоне на данный момент (видео)
Названа окончательная дата выборов преемника Кернеса в Харькове
Названа окончательная дата выборов преемника Кернеса в Харькове
Появилось видео момента крушения &quot;Интерсити+&quot;, последствия которого устраняют даже ночью
Появилось видео момента крушения "Интерсити+", последствия которого устраняют даже ночью
Какой праздник 31 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 31 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь