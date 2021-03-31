Воздух прогреется до +18: прогноз погоды в Украине на 31 марта

В последний день марта в Украине погода будет теплой, небольшие морозы возможны только ночью на востоке страны.

Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу 31 марта в большинстве областей страны температура воздуха будет от +10 до +14 градусов.

На востоке же будет прохладнее от +6 до +9 градусов. При этом, в Полтаве, Днепре, Запорожье, Николаеве и в Крыму ожидается от +8 до +12 градусов.

В свою очередь в западных областях будет теплее всего, от +15 до +18 градусов.

Из осадков стоит ожидать только небольшой дождь на севере и западе Украине ночью и рано утром.

Ветер будет умеренный.

В столице в ночь на 31 марта ожидается дождь. Но в течение дня будет без осадков, а температура в градусниках покажет +14 градусов.

Карта УГМЦ.

Стоит напомнить, что ранее синоптики рассказали, как изменится погода в Украине в апреле.