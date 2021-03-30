"Решительные реформы": указ Зеленского о символах президента вызвал недоумение в сети

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом внес некоторые изменения в Положении об официальных символах главы государства.

Текст указа обнародован пресс-службой Офиса президента.

Этот указ вызвал активную реакцию сети. В частности, пользователи обратили внимание на третий пункт указа, который гласит следующее: "в первом абзаце пункта 6 цифры "12" заменить на "16".

Речь идет о знаке Президента Украины и о количестве звеньев в цепи.

"Знак Президента Украины имеет форму орденской цепи, который состоит из медальона-подвески, 6 финифтевых медальонов и 12 декоративных звеньев, расположенных в соответствующей последовательности", - говорится в тексте положения от 29 ноября 1999 года.

"Судя по всему эту должность готовят под Вирастюка или Юзика", - отметил журналист Орест Сохар.

"Вот что 2 года президентства делают с человеком. Уже цепь надо удлинять, чтобы он на шею лег", - отметил журналист и публицист Сергей Руденко.

Как сообщалось ранее, на довыборах в Раду по округу №87 (Ивано-Франковская область) развернулась нешуточная борьба. Даже после подсчета боле 67% голосов, победитель так и не ясен.