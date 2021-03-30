Рада пересмотрела стоимость "пакета малыша"

Верховная Рада приняла законопроект №5064 о внесении изменений в Закон об оказании помощи в связи с беременностью и родами, а также касаемо эффективного использования бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи (так называемый "пакет малыша").

Об этом сообщает пресс-служба Рады в Телеграм.

За законопроект проголосовали 307 нардепов, воздержался один и не голосовал 21.

Органы социальной защиты по месту жительства родителей или опекунов определяются документом, как учреждения, которые назначают и осуществляют выплату госпомощи по беременности и родам.

Помимо того, стоимость "пакета малыша" устанавливается на уровне трех прожиточных минимумов по состоянию на 1 января финансового года. До этого стоимость пакета устанавливалась на уровне не менее трех прожиточных минимумов по состоянию на дату выдачи.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский своим указом постановил удлинить цепочку президентского знака на 4 звена.