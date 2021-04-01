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В Украину идут снегопады и морозы: Наталья Диденко дала первоапрельский прогноз погоды

В Украину идут снегопады и морозы: Наталья Диденко дала первоапрельский прогноз погоды
12:54 Сегодня Телеграф

Синоптик Наталья Диденко разыграла своих подписчиков, своим прогнозом на 2 апреля. Согласно ее прогнозу ожидалось похолодание и снегопады.

Своим прогнозом 1 апреля она поделилась в Фейсбуке.

В своем прогнозе синоптик рассказала о снегопадах и снижении температур 2 апреля.

По ее словам в сторону Украины якобы двигался холодный атмосферный фронт из севера Европы, поэтому стоило ожидать осадков в виде снега, мокрого снега, дождя, а также метель.

На юге ожидалось дожди с дальнейшим оледенением.

По всей стране ожидалось снижение температуры до -1 -7 градусов.

А в Киеве синоптик прогнозировала снег и метель.

Так Наталья Диденко решила подшутить над своими читателями, и у нее почти получилось. Поскольку в Укргидрометцентре озвучили совсем иной прогноз, то стало понятно, что этот прогноз был всего лишь шуткой.

Карта УГМЦ.

карта

Напомним, что ранее синоптики рассказали, каких температурных качель ждать от апреля.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода.
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