Скачать
Пятница, 02.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Не китч, но практически традиция: СНБО проведет новое заседание, дата и подробности
Не китч, но практически традиция: СНБО проведет новое заседание, дата и подробности
"Рельсы целы, и на том спасибо": украинцев неприятно удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Рельсы целы, и на том спасибо": украинцев неприятно удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
Итоги 1 апреля: серия "ответок" России на обострение на Донбассе и рекорд смертей из-за коронавируса в Украине
Итоги 1 апреля: серия "ответок" России на обострение на Донбассе и рекорд смертей из-за коронавируса в Украине
"Вскрытие покажет" – в полиции Черкасчины проверяют странное самоубийство отца с сыном
"Вскрытие покажет" – в полиции Черкасчины проверяют странное самоубийство отца с сыном

В выходные погода в Украине испортится: синоптики огласили прогноз до конца недели

В выходные погода в Украине испортится: синоптики огласили прогноз до конца недели
06:17 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В пятницу, 2 апреля дождливые тучи, двигающиеся на восток, плавно вытеснят солнце из Украины аж до 4 апреля пока на северо-западе не появиться солнце.

Такой прогноз озвучили синоптики украинского гидрометцентра.

Согласно данным УГМЦ 2 апреля только на востоке страны будет солнечно, в остальных областях погода испортится и ожидается дождь.

Температура воздуха будет от +9 до +11 градусов на западе и севере. В то же время на юге и востоке будет от +12 до +15 градусов, в центре же будет +10 +12 градусов.

В Киеве в пятницу погода будет облачной и почти весь день, до вечера будет дождь.

Воздух будет прогреваться до +9 +11 градусов.

2 апреля погода

Выходные Украину встретят дождливой погодой.

3 апреля дождь будет по все стране. На западе в центре и севере воздух остынет до +6 +9 градусов. При этом южные области прогреет до +10 +12 градусов, а восточные регионы буду держать отметку от +9 до +11 градусов.

В столице в субботу погода будет облачно, но без осадков. Температура воздуха будет на отметке +7 +9 градусов.

3 апреля погода

В воскресенье 4 апреля погода начнет немого улучшаться. Солнечная погода ожидается на севере и северо-западе страны.

На остальной территории будет дождь.

Воздух прогреет до +8 +10 градусов на севере, в центре и востоке Украины. На западе будет от +7 до +9 градусов, а на юге от +15 до +17 градусов.

В Киеве 4 апреля ожидается небольшой дождь, а температура воздуха будет на уровне +9 +11 градусов.

4 апреля погода

Напомним, что украинские синоптики ранее озвучили прогноз погоды в Украине в апреле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 87

Все по теме:

Украина, Погода, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Напрашивается удар по Коломойскому: зачем Зеленский снова созывает СНБО
02 Внеочередное заседание СНБО 2 апреля: журналисты узнали, о чем там пойдет речь
03 "Игра мышцами": Зеленский впервые прокомментировал военные маневры России
04 Грядет страшное? Обострение на Донбассе стало причиной волнений в НАТО
05 "Вскрытие покажет" – в полиции Черкасчины проверяют странное самоубийство отца с сыном
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Одессе снова осквернили памятник погибшим на Донбассе военным (фото)
В Одессе снова осквернили памятник погибшим на Донбассе военным (фото)
Грядет страшное? Обострение на Донбассе стало причиной волнений в НАТО
Грядет страшное? Обострение на Донбассе стало причиной волнений в НАТО
&quot;Явно спланированные провокации&quot;: россияне заявили о проблемах с &quot;Северным потоком-2&quot;
"Явно спланированные провокации": россияне заявили о проблемах с "Северным потоком-2"
Какой праздник 2 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 2 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь