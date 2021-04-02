В выходные погода в Украине испортится: синоптики огласили прогноз до конца недели

В пятницу, 2 апреля дождливые тучи, двигающиеся на восток, плавно вытеснят солнце из Украины аж до 4 апреля пока на северо-западе не появиться солнце.

Такой прогноз озвучили синоптики украинского гидрометцентра.

Согласно данным УГМЦ 2 апреля только на востоке страны будет солнечно, в остальных областях погода испортится и ожидается дождь.

Температура воздуха будет от +9 до +11 градусов на западе и севере. В то же время на юге и востоке будет от +12 до +15 градусов, в центре же будет +10 +12 градусов.

В Киеве в пятницу погода будет облачной и почти весь день, до вечера будет дождь.

Воздух будет прогреваться до +9 +11 градусов.

Выходные Украину встретят дождливой погодой.

3 апреля дождь будет по все стране. На западе в центре и севере воздух остынет до +6 +9 градусов. При этом южные области прогреет до +10 +12 градусов, а восточные регионы буду держать отметку от +9 до +11 градусов.

В столице в субботу погода будет облачно, но без осадков. Температура воздуха будет на отметке +7 +9 градусов.

В воскресенье 4 апреля погода начнет немого улучшаться. Солнечная погода ожидается на севере и северо-западе страны.

На остальной территории будет дождь.

Воздух прогреет до +8 +10 градусов на севере, в центре и востоке Украины. На западе будет от +7 до +9 градусов, а на юге от +15 до +17 градусов.

В Киеве 4 апреля ожидается небольшой дождь, а температура воздуха будет на уровне +9 +11 градусов.

Напомним, что украинские синоптики ранее озвучили прогноз погоды в Украине в апреле.