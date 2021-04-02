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Одесская прокуратура попала в мем, "потеряв" 40 кг кокаина

Одесская прокуратура попала в мем, "потеряв" 40 кг кокаина
Обновлено 12:22 Сегодня Телеграф

Одесские прокуроры отчитались за поимку иностранных контрабандистов, выложив две новости практически под аналогичными заголовками, но в одной из них "потеряв" 40 кг кокаина.

Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры в Одесской области.

Так, в новости, датированной 25 октября прошлого года, указывается, что 120 кг кокаина были обнаружены в металлических трубах.

 Мем про прокуратуру в Одессе

А в новости от 1 апреля этого года кокаина уже оказывается 80 кг.

Мем про прокуратуру в Одессе

"Следует отметить, что обнаруженная в октябре прошлого года, во время осмотра места происшествия, порошкообразное вещество, которое содержалось в 114 брикетах содержит наркотическое средство, оборот которого ограничен - кокаин, общим весом 114, 5 кг", - говорится в сообщении.

Тут же уточняется, что по результатам проведенной во время досудебного расследования экспертизы установлено, что общее количественное содержание кокаина в спрессованном веществе белого цвета в 114 брикетах, составляет более 80,6 кг.

В сети тут же стали смеяться из-за потери практически 40 кг кокаина, выложив искрометный мем на эту тему. Также пользователи предположили, что недостающие наркотики могли съесть мыши.

"Говорят что был спецзаказ из Офиса президента для "Слуг народа"! Курьер-СБУшник доставил за 4 часа и получил на чай новое звание. Мальчик, кокаинчика нам привези! Не видишь, у нас тут корпоративчик!" - комментируют "пропажу" наркотиков в Telegram-канале "Бунтарь".

Как сообщал "Телеграф", ранее во Франции полицейские. думая, что арестовали партию наркотиков на один миллион евро, на самом деле изъяли конфеты со вкусом клубники, которые были перетерты в порошок.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Одесса, Прокуратура, Скандалы, Мемы.
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