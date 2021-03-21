У наркоторговца во Франции изъяли 25 кг измельченных в порошок конфет: детали конфуза

Французские правоохранители, думая, что арестовали партию наркотиков на один миллион евро, на самом деле изъяли конфеты со вкусом клубники, которые были перетерты в порошок.

Префектура парижской полиции отчиталась о спецоперации в Twitter о том, что "закрыла в Сент-Уэне цех по упаковке наркотических средств (МДМА, экстази), который использовался для подпольных вечеринок".

Полицейские сопроводили запись двумя фотоснимками с пакетиком розового порошка и пакетами с прессованными гранулами того же цвета. При этом в полиции добавили, что стоимость конфискованного товара составляет один миллион евро.

#BelleAffaire | Investigations fructueuses desde la #SDRPT qui ont jugulé à #SaintOuen un atelier de conditionnement de produits stupéfiants (MDMA, ecstasy) qui alimentait des soirées clandestines.

1 million d'€ de marchandise saisie

200 faits de recel de téléphone

2 GAV pic.twitter.com/mCRTbbaRjZ — Préfecture de Police (@prefpolice) March 17, 2021

Изъятое было направлено на токсикологическую экспертизу, во время которой выяснилось, что "наркотики" – совсем не наркотики. Розовый порошок — это измельченные конфеты со вкусом клубники.

Как сообщал "Телеграф", В субботу, 2 января, в Барселоне полиция "накрыла" вечеринку, аналогичную той, которая проходила во французском городе Льерон вопреки жестким карантинным запретам.