Скачать
Воскресенье, 21.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти
СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти
Байден повесил на Путина метку: чем США будут бить по России
Байден повесил на Путина метку: чем США будут бить по России
Кот вдохновил художника на картину, разбив лобовое стекло его машины: детали ЧП в Днепре
Кот вдохновил художника на картину, разбив лобовое стекло его машины: детали ЧП в Днепре
Итоги дня 20 марта: арест имущества "Мотор Сичи", протесты в Киеве
Итоги дня 20 марта: арест имущества "Мотор Сичи", протесты в Киеве

У наркоторговца во Франции изъяли 25 кг измельченных в порошок конфет: детали конфуза

У наркоторговца во Франции изъяли 25 кг измельченных в порошок конфет: детали конфуза
01:29 Сегодня Телеграф

Французские правоохранители, думая, что арестовали партию наркотиков на один миллион евро, на самом деле изъяли конфеты со вкусом клубники, которые были перетерты в порошок.

Префектура парижской полиции отчиталась о спецоперации в Twitter о том, что "закрыла в Сент-Уэне цех по упаковке наркотических средств (МДМА, экстази), который использовался для подпольных вечеринок".

Полицейские сопроводили запись двумя фотоснимками с пакетиком розового порошка и пакетами с прессованными гранулами того же цвета. При этом в полиции добавили, что стоимость конфискованного товара составляет один миллион евро.

 

Изъятое было направлено на токсикологическую экспертизу, во время которой выяснилось, что "наркотики" – совсем не наркотики. Розовый порошок — это измельченные конфеты со вкусом клубники.

Как сообщал "Телеграф", В субботу, 2 января, в Барселоне полиция "накрыла" вечеринку, аналогичную той, которая проходила во французском городе Льерон вопреки жестким карантинным запретам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 204

Все по теме:

Франция, Наркоторговцы, Конфеты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера": Жириновский призвал атаковать Украину "без объявления войны" (видео)
02 У Авакова объяснили, почему не мешали сторонникам Стерненко громить Офис Зеленского
03 Принц Чарльз и герцогиня Камилла очаровали сеть весенним снимком, сделанным в их саду в Хайгров-Хаус
04 УПЛ: результаты матчей чемпионата Украины 20 марта (видео)
05 Усы или ноги? Леся Никитюк и Павло Зибров выступили на шоу пародий "Липсинк батл" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Непривычно большая концентрация: в Черном море прибыло ракетных кораблей НАТО
Непривычно большая концентрация: в Черном море прибыло ракетных кораблей НАТО
&quot;Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера&quot;: Жириновский призвал атаковать Украину &quot;без объявления войны&quot; (видео)
"Чтобы не осталось ни одного солдата и офицера": Жириновский призвал атаковать Украину "без объявления войны" (видео)
Украина &quot;пасет задних&quot; в мировом рейтинге счастья (инфографика)
Украина "пасет задних" в мировом рейтинге счастья (инфографика)
Какой праздник 21 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 21 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь