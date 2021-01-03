Собирались тусить до 4 января: в Европе накрыли еще одну подпольную вечеринку (видео)

В субботу, 2 января, в Барселоне полиция "накрыла" вечеринку, аналогичную той, которая проходила в Брюсселе 1 декабря, где присутствовали несколько дипломатов и член Европарламента.

Об этом сообщает Еldiario.

Вечеринку организовали двое человек на одном из заброшенных кораблей. На момент полицейской облавы, она длилась уже 38 часов, начиная с Нового года.

Каталонская полиция арестовала двух предполагаемых организаторов вечеринки, которые в ближайшие несколько часов предстанут перед судом. Всем участникам, а их было 215 человек, предстоит заплатить штраф до 3000 евро.

На пресс-конференции в субботу днем министр внутренних дел Микель Сампер и майор Мосса Хосеп Луис Траперо подробно рассказали, что двое задержанных – это 29-летняя голландская девушка и 22-летний молодой человек из Таррагоны (город в Каталонии).

Еще пять человек также находятся под следствием как предполагаемые организаторы вечеринки. Это голландец, два француза, испанец и итальянец. Из 215 идентифицированных 100 испанцев, 35 французов, 10 итальянцев, трое из Андорры и остальные из Австрии, Голландии и Люксембурга.

О незаконной вечеринке 31 декабря сообщили жители района. Участники вечеринки намеревались праздновать Новый год до 4 января.

Как ранее сообщал "Телеграф", ранее стюардессу авиакомпании British Airways заподозрили в интимных связях с пилотами и пассажирами после того, как в сеть попали ее откровенные фото, которые она сама и выложила.