Дожди с мокрым снегом и морозы: какой будет погода в Украине на выходных

На выходных в Украине ожидаются местами дожди и снег и небольшие ночные морозы.

Об этом сообщила Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу в стране в субботу 3 апреля воздух прогреет до +6 +11 градусов, на юге и в центре термометры покажут от +10 до +13 градусов.

Из осадков стоит ожидать мокрый снег в Карпатах и дожди на востоке и западе Украины. На остальной территории будет сухо.

В Киеве суббота будет облачной, но без осадков. Температура воздуха остановиться на отметке +7 +9 градусов.

Карта УГМЦ.

В то же время ночью на воскресенье градусники покажут до 2 градусов мороза.

Днем же температура будет от +6 до +12 градусов.

Осадков ожидается больше, западные области попадут под дождь и мокрый снег, но на остальной территории страны будет небольшой дождь.

Утром и ночью 4 апреля на юге и юго-востоке возможны обильные ливни.

В столице погода будет облачной и прояснится только к вечеру. Днем возможен дождь, который закончится к вечеру. Воздух прогреет до +7 +9 градусов.

Карта УГМЦ.

В свою очередь в связи с оттепелью, на высокогорье Закарпатской области 3 апреля будет наблюдаться снеголавинная опасность 3 уровня.

Напомним, что ранее синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на апрель.