Скачать
Суббота, 03.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Президент ФК "Минай", "король контрабанды" Альперин и бывший СБУшник: кто попал под новые санкции СНБО (фото)
Президент ФК "Минай", "король контрабанды" Альперин и бывший СБУшник: кто попал под новые санкции СНБО (фото)
Супертяж украинской политики: Atlantic Council посвятило статью Данилову и СНБО
Супертяж украинской политики: Atlantic Council посвятило статью Данилову и СНБО
"Для многих наступила черная пятница": Зеленский рассказал о решениях сегодняшнего заседания СНБО (видео)
"Для многих наступила черная пятница": Зеленский рассказал о решениях сегодняшнего заседания СНБО (видео)
"Великолепная десятка": стали известны имена топ-контрабандистов Украины, против которых СНБО ввел санкции (фото)
"Великолепная десятка": стали известны имена топ-контрабандистов Украины, против которых СНБО ввел санкции (фото)

Дожди с мокрым снегом и морозы: какой будет погода в Украине на выходных

Дожди с мокрым снегом и морозы: какой будет погода в Украине на выходных
04:38 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

На выходных в Украине ожидаются местами дожди и снег и небольшие ночные морозы.

Об этом сообщила Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу в стране в субботу 3 апреля воздух прогреет до +6 +11 градусов, на юге и в центре термометры покажут от +10 до +13 градусов.

Из осадков стоит ожидать мокрый снег в Карпатах и дожди на востоке и западе Украины. На остальной территории будет сухо.

В Киеве суббота будет облачной, но без осадков. Температура воздуха остановиться на отметке +7 +9 градусов.

карта

Карта УГМЦ.

В то же время ночью на воскресенье градусники покажут до 2 градусов мороза.

Днем же температура будет от +6 до +12 градусов.

Осадков ожидается больше, западные области попадут под дождь и мокрый снег, но на остальной территории страны будет небольшой дождь.

Утром и ночью 4 апреля на юге и юго-востоке возможны обильные ливни.

В столице погода будет облачной и прояснится только к вечеру. Днем возможен дождь, который закончится к вечеру. Воздух прогреет до +7 +9 градусов.

погода

Карта УГМЦ.

В свою очередь в связи с оттепелью, на высокогорье Закарпатской области 3 апреля будет наблюдаться снеголавинная опасность 3 уровня.

карпаты

Напомним, что ранее синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на апрель.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 114

Все по теме:

Украина, Погода, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Это диверсия": Зеленский сообщил, что 400 км "трубы Медведчука" оказались уничтожены
02 Пассажирский поезд сошел с рельсов: полсотни погибших (фото, видео)
03 "Для многих наступила черная пятница": Зеленский рассказал о решениях сегодняшнего заседания СНБО (видео)
04 "Великолепная десятка": стали известны имена топ-контрабандистов Украины, против которых СНБО ввел санкции (фото)
05 В США злоумышленник штурмовал Капитолий на автомобиле и погиб (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Визит Байдена в Украину: появилась первая информация о планах президента США
Визит Байдена в Украину: появилась первая информация о планах президента США
В США злоумышленник штурмовал Капитолий на автомобиле и погиб (видео)
В США злоумышленник штурмовал Капитолий на автомобиле и погиб (видео)
Одесскую область тоже ожидает локдаун - власти сделали неутешительный прогноз
Одесскую область тоже ожидает локдаун - власти сделали неутешительный прогноз
Какой праздник 3 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 3 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь