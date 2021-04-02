Разумков не исключил чрезвычайное положение в Украине из-за ситуации с Covid-19

Спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что пока вопрос введения в Украине чрезвычайного состояния из-за ситуации с распространением коронавируса не поднимался.

Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ".

Разумков подчеркнул, что вопрос о введении чрезвычайного состояния, согласно законодательству, должен подниматься Кабмином, а затем передается на рассмотрение президенту. После того, как тот рассмотрит вопрос и издаст соответствующий указ, у Рады есть два дня чтобы его рассмотреть.

"Исходя из сегодняшней ситуации, пока что соответствующей информации ни от президента Украины, ни от Кабинета министров не поступало", - сказал он, но отметил, что, если возникнет такая необходимость, парламент будет готов сделать все от него зависящее.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 2 апреля в Киеве уже занято 84% всех коек с "кислородом". Далее в антирейтинге идут Львовская, Николаевская и Житомирская области.