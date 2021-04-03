Шантаж и пустые разговоры: эксперт объяснил, что стоит за военными маневрами России на границе Украины

У России не хватит сил для полноценного вторжения на территорию Украины. Нынешние страсти всего лишь шантаж со стороны северного соседа.

Такое мнение "Телеграфу" высказал народный депутат V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

По словам экс-нардепа, Российская Федерация не использует давно отработанную тактику запугивания руководства Украины и "принуждения к миру" на российских условиях. В этой ситуации всегда есть риск перехода от угроз к реальному военному обострению.

Правда, сейчас, по мнению эксперта, такой сценарий маловероятен. У Кремля просто не хватит сил и ресурсов для осуществления полноценного вторжения на континентальную территорию Украины с оккупированного Крыма или ОРДЛО. Ведь в этом случае Москве "прилетит" ответ в виде новых санкций, что не будет позитивно воспринято российским обществом. При этом, даже тотальная пропаганда не сможет затмить военные последствия боевых потерь от столкновения с украинской армией. Ну и конечно будет реакция НАТО, о чем свидетельствуют их последние заявления.

Поэтому России только и остается, что пугать Украину угрозой наступления со всех сторон, считает Сенченко. Таким образом, Кремль пытается вызвать некую растерянность у украинских властей.

Важно понимать, подчеркивает экс-нардеп, разговоры о попытке пробить "коридор" для захвата Северо-Крымского канала аж до головного сооружения в районе Каховки, являются лишь разговорами. Противник не в состоянии будет удерживать такие позиции. А вот последствия будут очень тяжелыми.

"Нет у агрессора ни сил, ни ресурсов, чтобы идти на подобные шаги", - подчеркнул Сенченко.

Подробней читайте в материале "Телеграфа": Новое вторжение в Украину Кремлю дорого обойдется, - Андрей Сенченко.