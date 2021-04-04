"Выглядит как промо-ролик коррупции": активисты сделали слишком эффектное видео о домах украинских коррупционеров

В Сети выложили видеоролик "Что такое коррупция?" на примере домов украинских судей, прокуроров и налоговиков, который вызвал неоднозначную реакцию аудитории.

Такое видео опубликовало общественное движение "Автомайдан" в своем аккаунте в Instagram, в рамках участия во флешмобе о живописных уголках Украины с высоты птичьего полета, начатом пользователем Instagram "@ dorosh.raw".

View this post on Instagram A post shared by Автомайдан • ГО (@auto_maidan)

Вместе с тем, опубликованное автомайдановцами видео пользователи оценили неоднозначно. Так, если часть просмотревших ролик пользователей положительно оценили его, то многие прокомментировавшие его отметили, что оно скорее выглядит как промо-ролик или реклама коррупции.

Как сообщалось, сотрудники Национальной полиции Украины 19 марта провели обыски в резиденции находящегося под санкциями нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука "Медвежья дубрава" вблизи пгт Ждениево (Воловецкий р-н, Закарпатская обл.), а журналисты опубликовали фото интерьера карпатской дачи Медведчука.