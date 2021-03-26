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Пульт тоже в целлофане? Украинцев развеселили странности при обысках дачи Медведчука (фото)

Пульт тоже в целлофане? Украинцев развеселили странности при обысках дачи Медведчука (фото)
Обновлено 09:56 Сегодня Телеграф Схемы

Сотрудники Национальной полиции Украины 19 марта провели обыски в резиденции находящегося под санкциями нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука "Медвежья дубрава" вблизи пгт Ждениево (Воловецкий р-н, Закарпатская обл.).

Об этом пишут журналисты телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях" на странице программы в соцсети Facebook, которые получили и опубликовали эксклюзивные фотокадры следственных действий.

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Следственные действия прошли в рамках уголовного производства, которое расследует Национальная полиция, а именно - ее областное управление на Закарпатье.

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На фото видно работников Департамента стратегических расследований Нацполиции, которые осуществляли оперативное сопровождение во время обысков с участием спецподразделения "КОРД".

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"Пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская рассказала "Схемам", что расследование ведется по статье 364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью или служебным положением должностных лиц при выделении и пользования земельными участками", - говорится в посте.

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Журналист "Схем" Михаил Ткач на своей странице в Facebook обратил внимание на одну интересную особенность на даче Медведчука.

"Почему во время обыска на карпатской даче, которую он достаточно активно использует, мебель покрыта белыми простынями, а светильники - целлофаном. Это Медведчука предупредили, что будет обыск, или накрывали уже силовики перед обыском чтобы ничего не повредить? Или же сам Медведчук так пользуется, потому что дорогое и чтобы дольше служило", - пишет Ткач.

На это замечание журналиста некоторые пользователи соцсети отреагировали шутками.

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При этом многие выразили убеждение, что все вещи укрыты по той причине, что дача давно не использовалась и фактически законсервирована.

дача Медведчука_комменты_2

Как сообщалось, 19 марта, правоохранители провели обыски на фирмах родственников народных депутатов фракции "ОПЗЖ" Виктора Медведчука (пребывающего под санкциями) и Тараса Козака (также включен в санкционный список СНБО) В следственных действиях принимают участие сотрудники полиции и прокуратуры.

25 марта сотрудники СБУ совместно с прокуратурой пришли с обыском в офис общественной организации "Украинский выбор – Право народа", которую возглавляет Медведчук.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 284

Все по теме:

Полиция, Закарпатье, Фото, Виктор Медведчук, Дача, Обыски, Ждениево.
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