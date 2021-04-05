Украинцев ожидают погодные качели: синоптики озвучили прогноз на 5 и 6 апреля

Понедельник в Украине не обойдется без дождя с грозой. Но осадки стоит ожидать только в восточных и южных областях.

Об этом сообщили синоптики УГМЦ.

Согласно данным прогноза 5 апреля в стране погода будет и солнечной - на севере, в центре и западе, и дождливой - на юге и востоке.

Температурные показатели будут находиться на уровне +9 +11 градусов на севере, в центре и западе, в то время как на юге столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов, а на востоке от +7 до +9 градусов.

В Киеве понедельник начнется с чистого неба, но уже к обеду принесет тучи, но осадков не ожидается. Воздух прогреет до +9 +11 градусов.

Карта УГМЦ.

6 апреля погода в регионах страны также будет разнообразной. Но, в этот раз осадки ожидаются на севере, западе и юго-западе страны, а без осадков будет в центре, на востоке и юге Украины.

Температура от +5 до +7 будет наблюдаться на западе, при этом в центре и на севере будет от +10 до +12 градусов. В восточных областях, а также на юге градусники покажут от +11 до +13 градусов.

В столице Украины утро будет безоблачным, но к вечеру принесет тучи. Осадков не прогнозируют. Температура будет держаться на уровне +9 +11 градусов.

Карта УГМЦ.

Напомним, что ранее синоптики УГМЦ рассказали, какая погода ждет украинцев в августе.