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Синоптик рассказала, чем погода удивит украинцев на следующей неделе

Синоптик рассказала, чем погода удивит украинцев на следующей неделе
15:19 Сегодня Телеграф

Понедельник и вторник в Украине ожидаются осадки в видео дождя местами с грозой.

Данным прогнозом поделилась Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу 5 апреля погода будет дождливой в южных и восточных областях, также небольшой дождь вероятен в центре. На остальных территориях будет без осадков.

Воздух прогреет до +7 +12 градусов, и только на западе будет теплее всего до +14 градусов.

В прибрежных зонах будет от +4 до +9 градусов, а в Карпатах возможны небольшие морозы.

В столице в понедельник ночью ожидается от -1 до +3 градусов, днем же погода будет сравнительно теплой до +10 градусов без осадков.

Во вторник в Украину принесет холодную воздушную массу, которая принесет осадки на западном и северном направлении, а также в центре, там возможны осадки в виде мокрого снега. На юге, востоке и части центральных областей ожидаются дожди, но будет значительно теплее.

В Киеве 6 апреля осадков не ожидается. Но 7 и 8 апреля возможны осадки в видео мокрого снега, а также сильны ветер.

Напомним, что ранее синоптики УГМЦ рассказали, каких погодных сюрпризов ждать украинцам от апреля.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Снег, Дождь, Прогноз погоды.
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