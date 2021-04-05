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Понедельник, 05.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Еще один регион Украины объявил локдаун: что под запретом

Еще один регион Украины объявил локдаун: что под запретом
Обновлено 19:12 Сегодня Телеграф

Хмельницкая область Украины, которая находится в “красной зоне”, с 7 апреля усиливает карантинные ограничения. Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает сайт местной ОГА. 

Так, с 7 по 18 апреля на территории региона запрещены:

  • работа заведений питания, кроме доставки и заказов на вынос;

  • работа ТРЦ и других заведений развлекательной деятельности;

  • работа магазинов и рынков, кроме тех, где не менее 60% площади предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медназначения, средствами гигиены и бытовой химией;

  • работа финучреждений, операторов почтовой связи, техобслуживания и ремонта транспортных средств, ремонта компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;

  • выполнение работ по сбору и заготовке отходов;

  • осуществление деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг (прием посетителей осуществляется по предварительной записи);

  • прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников. Кино- и видеосъемки разрешены при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), масок;

  • работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов и т.п.;

  • проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;

  • работа учреждений общественного питания и мест для питания в отелях с 23:00 до 6:00 следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

  • деятельность непродовольственных рынков;

  • посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов.

Напомним, в Киеве с сегодняшнего дня, 5 апреля, ввели более строгие ограничения в связи с тяжелой ситуацией с заболеванием коронавирусом Covid-19 в городе. Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, ограничения будут продолжаться с понедельника и "как минимум до 16 апреля".

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Хмельницкая область, Карантин, Локдаун.
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