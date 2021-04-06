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Благовещение Пресвятой Богородицы: когда праздник и как его отмечать

Благовещение Пресвятой Богородицы: когда праздник и как его отмечать
Обновлено 08:36 Сегодня Телеграф

7 апреля православная церковь отмечает один из 12 главных (двунадесятых) праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. Этот праздник светлый и радостный, ведь именно в этот день к Деве Марии явился архангел Гавриил, которые сообщил ей, что о том, что вскоре она станет матерью сына Божьего - Иисуса Христа. 

Дата праздника не переходящая и имеет фиксированную дату - каждый год православные отмечают Благовещение 7 апреля. А название его означает "благая" или "добрая" весть. Стоит отметить, что на многих иконах Благовещения изображена белая лилия, которая является символом чистоты и непорочности.

Празднование Благовещения не переноситься даже если праздник совпадает с Пасхой. Если же торжество выпадает на период Великого поста, как в 2021 году, то в этот день пост послабляется. Верующим разрешены рыбные блюда, морепродукты, а также немного вина. 

Что категорически нельзя делать в Благовещение:

  • Считается, что в этот день все дела лучше отложить на другой день, особенно домашние: уборку, готовку, стирку, шитье, 

  • Не стоит уделять время уходу за собой и подбору нарядов. Более того лучше в этот день не заплетать косы, ни стричься, ни красить волосы, и даже не расчесываться. 

  • Также, 7 апреля нельзя сквернословить, ссориться, обижать людей или животных, желать кому-то зла и думать о плохом.

  • Нельзя давать деньги в долг, раздавать что-то из дома.

Что можно делать во время Благовещения:

  • Во время Благовещения можно погадать на будущее.

  • Загадывать желания. Считается, что загаданное на Благовещение, исполнится в ближайшем будущем.

  • Читать молитву.  Особенно сильной в этот день считается молитва об излечении от бесплодия и даровании ребенка. 

  • Рекомендуется как-нибудь украсить дом и называть своего мужа милым.

Ранее, "Телеграф" писал, какие еще пасхальные праздники есть в апреле 2021 года. Чтобы не упустить ни одну важную дату, мы составили для Вас календарь церковных праздников.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Праздник, Приметы, Запреты, Благовещение, Благовещение Пресвятой Богородицы.
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