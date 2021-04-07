Дожди со снегом и небольшие заморозки: украинские синоптики озвучили прогноз погоды на Благовещение, 7 апреля

В среду 7 апреля в Украине ожидаются осадки в видео снега и мокрого снега с дождем.

Об этом сообщили в синоптики УГМЦ.

Осадки ожидаются по всей территории страны.

В то же время температурные показатели будут отличаться во всех областях Украины.

На севере градусники покажут от +7 до +9 градусов, на западе будет от +3 до +5 градусов. В центральных областях будет теплее от +8 до +10 градусов. На юге страны будет от +13 до +15 градусов. В то время как на востоке будет теплее всего от +14 до +16 градусов.

Фото: УГМЦ.

В Киеве погода будет облачной. Утром ожидается сильный дождь к которому вечером прибавится снег.

Температура воздуха будет от +2 до +7 градусов.

Фото: SINOPTIK.

В Днепре дождь продлится на протяжении всего дня и ослабеет только к вечеру.

Воздух прогреет до +5 +10 градусов.

Фото: SINOPTIK.

Облачным день также будет во Львове, но осадков не прогнозируют.

Погода будет морозной, ожидается температура от -2 до +5 градусов.

Фото: SINOPTIK.

В Одессе днем ожидается мелкий дождь, который закончится до вечера.

Погода будет сравнительно теплой от +5 до +11 градусов.

Фото: SINOPTIK.

Облачность ожидается в Харькове, прогнозируется мелкий дождь, который усилится после обеда.

Градусники покажут температуру от +3 до +9 градусов.

Фото: SINOPTIK.

Напомним, что ранее народный синоптик Леонид Горбань удивил прогнозом погоды на апрель.