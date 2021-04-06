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Обнаженная фотосессия в Дубае: появилась официальная реакция Украины на задержание своих гражданок

Обнаженная фотосессия в Дубае: появилась официальная реакция Украины на задержание своих гражданок
17:27 Сегодня Телеграф

Правоохранители Дубая обновили информацию насчет украинок, задержанных за фотосессию в обнаженном виде на балконе небоскреба. Девушек оказалось не 11, как сообщали в посольстве ранее, а 12. Об этом со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко пишет “РБК-Украина”. 

По словам Николенко, сегодня задержанные украинки встретились с консулом. Тот подтвердил, что в изоляторе надлежащие условия, а девушки обеспечены едой и меднаблюдением. 

Напомним, что 12 украинок пребывают под арестом из-за фотосессии в обнаженном виде, что является нарушением норм нравственной этики в ОАЭ. Девушкам грозит около 1300 долларов штрафа и депортация. 

Как ранее писал “Телеграф”, в Сети продолжают обсуждать громкое задержание 40 человек,  которые устроили обнаженную фотосессию на балконе одного из небоскребов в Дубае. Среди участниц - девушки из России, Беларуси и Украины, а также фотограф - мужчина из Израиля. Впрочем, в посольстве РФ в ОАЭ заявили, что россиянок в числе обнаженных моделей не было.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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ОАЭ, МИД Украины, Олег Николенко, Обнаженная фотосессия.
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