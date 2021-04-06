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Спикер InformNapalm резко высказался по поводу созданного Зеленским "Центра противодействия дезинформации"

Спикер InformNapalm резко высказался по поводу созданного Зеленским "Центра противодействия дезинформации"
Обновлено 21:20 Сегодня Телеграф

Представитель Украинской аналитической группы InformNapalm Михаил Макарук разнес в пух и прах по поводу командой президента Владимира Зеленского "Центра противодействия дезинформации".

О своих замечаниях он написал в Facebook.

Прежде всего Макаруку бросились в глаза несколько моментов. Прежде всего, речь идет про нарушение закона "О статусе украинского языка".

"Мне было откровенно неприятно и неприемлемо, поскольку все же вы (Макарук обращается к предпринимателю Александру Ольшанскому, - Авт.) будете работать при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), и главное здесь - УКРАИНА!", - рассказал он.

Не мог Макарук не обратить внимание на странное название центра.

"Как такой центр только формируется, но уже почему-то называется "международным". Однако я так и не увидел и не услышал информации об одном иностранного партнера. Странно", - добавил он.

Резюмируя все услышанное во время zoom-конференции, в которой принимал участие, Макарук сказал следующее: "На данный момент у этого центра и у господина Ольшанского есть только его слова и большая куча непонятного пафоса".

Как сообщал "Телеграф", ранее во время официального визита украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Катар украинские чиновники грубо нарушили дипломатический протокол, оскорбив хозяев.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Владимир Зеленский, Михаил Макарук, Центр противодействия дезинформации.
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