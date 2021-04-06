"Это называется предрассудки": окружение Зеленского раскритиковали за нарушение протокола в Катаре (фото)

Во время официального визита украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Катар украинские чиновники грубо нарушили дипломатический протокол, оскорбив хозяев.

Об этом написал украинский политик и дипломат, доцент кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств Роман Безсмертный на своей странице в соцсети Facebook.

Он публиковал фото со страницы экс-министра транспорта Украины Владимира Омеляна, на которой запечатлена одна из встреч представителей Украины и Катара.

"Анализирую фото встречи на высшем уровне в Катаре, могу сказать: "Лучше бы ее не было". Чтобы не заявляла украинская сторона, результат даже не нулевой, а минусовой. Две кричащих ошибки: государственный флаг Украины лежит на полу и украинская сторона демонстрирует обувь", - написал дипломат.

Он отметил, что в последние годы занимается преподавательской деятельностью и один из курсов, который читает - это дипломатический протокол.

В этом контексте Безсмертный подчеркнул, что в мусульманских государствах категорически недопустимо:

1. Сидеть нога на ногу и демонстрировать подошву своей обуви. Это считается неприличным жестом и оскорблением.

2. Не подавать и не брать документы левой рукой. Левая рука считается грязной.

3. Если вы хозяин, то ни в коем случае не приглашать гостя пройти впереди себя.

"(Запечатленный на фото с закинутой нога на ногу глава Офиса президента – ред.) Андрей Ермак, который "отвечает" в ОПУ за внешнюю политику, не знает таких тонкостей. Но должность же руководителя управления по вопросам протокола и церемониала еще не отменили?!", - возмутился украинский дипломат.

Стоит отметить, что на сайте президента Украины именно такой фотографии нет, вместо нее опубликованы другие фото со встречи.

Вместе с тем, пользователи соцсети в комментариях разделились во мнениях касательно вопроса о нарушении дипломатического протокола и правил приличия. Так, если одни разделяют мнение дипломата, то некоторые раскритиковали его пост, считая, что ничего страшного не произошло, а хозяева встречи "вообще пришли в простынях", имея ввиду традиционную белую арабскую робу.

Как сообщалось, Зеленский 5 апреля находится с официальным визитом в Катаре, с ним же в Доху отправилась супруга Елена.

Вместе с ними отправилась большая делегация украинских министров и чиновников, в том числе и глава МВД Украины Арсен Аваков.