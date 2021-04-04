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На фоне маневров войск РФ у границ Украины Зеленский улетает в Катар

На фоне маневров войск РФ у границ Украины Зеленский улетает в Катар
13:26 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля будет находиться с официальным визитом в Катаре, с ним же в Доху отправится и супруга Елена.

Об этом сообщает Офис президента Украины в воскресенье, 4 апреля, на официальной странице в соцсети Facebook.

Согласно информации, Зеленский проведет переговоры с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел Государства Катар Халидом бин Халифой Аль Тани.

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"Во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.

В Офисе президента добавили, что по результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов, однако каких именно – не сообщают.

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"Первая леди Украины в рамках развития направления публичной и культурной дипломатии проведет встречи с председателем катарского фонда образования, науки и общественного развития Qatar Foundation Мозо бинт Нассер, председателем катарской государственной институции Qatar Museums Меяссой бинт Хамад Аль Тани, а также с женой эмира Катара Джавагир бинт Хамад бин Сухейм Аль Тани", - говорится в сообщении.

 Вместе с тем, сообщение о поездке Зеленских в Катар вызвало шквал критики и иронии от пользователей соцсети, в частности, некоторые вспомнили его  недавний телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Зеленский_Катар_комменты

Зеленский_Катар_комменты_2

Как сообщалось, это уже не первая поездка Зеленского на Аравийский полуостров за всемя его каденции на посту президента. Так, ранее в 2021 году Зеленский с супругой провели День влюбленных в ОАЭ.

Вместе с тем ранее, 5 января 2020 года, Зеленского заметили в одном из отелей Омана, куда он отправился после новогоднего отдыха в Карпатах. В Офисе президента сообщили, что у Зеленского запланирован ряд встреч на высоком уровне. В частности, в тот же день в ОП сообщили о встрече украинского президента с министром иностранных дел Султаната Оман Юсуфом бин Аляви бен Абдаллой.

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При этом 13 февраля 2020 года в программе "Схемы: коррупция в деталях" была обнародована информация, что по данным публичных онлайн-сервисов отслеживания воздушных судов, чартерный самолет, на котором Зеленский 8 января срочно возвращался из столицы Омана Маската в Киев, якобы прибыл в Оман из Москвы . По данным источников "Схем", на этом самолете прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

В последствии глава Офиса президента Андрей Ермак раскритиковал расследование "Схем" о визите  Зеленского в Оман, заявив, что оно является ложным.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель также заявила, что Зеленский никогда не встречался и не разговаривал с секретарем Совета безопасности РФ Патрушевым.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Катар, Визит, Владимир Зеленский, Елена Зеленская.
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