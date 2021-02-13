Зеленский с супругой проведут День влюбленных в ОАЭ: что известно о поездке

Президент Украины Владимир Зеленский 14-15 февраля будет находиться с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), с ним же в Эмираты отправится и супруга Елена.

Об этом сообщает Офис президента Украины в субботу, 13 февраля на странице в соцсети Focebook.

Согласно информации, Зеленский проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

"Во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов", - рассказали в Офисе украинского президента.

Вместе с тем, первая леди Украины в рамках развития направления "культурная дипломатия" встретится с министром культуры и молодежи ОАЭ Нуро бинт Мухаммад Аль-Кааби, представителями дирекции Дубайской оперы и ключевых исторических и культурных памятников Абу-Даби.

Украинские пользователи на сообщение о поездки четы Зеленский в Эмираты на День святого Валентина, который отмечается 14 февраля, отреагировали преимущественно иронично, припомнив предыдущие заграничные поездки шестого президента Украины.