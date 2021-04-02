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Пятница, 02.04.2021
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Белый дом обнародовал детали первого разговора Байдена с Зеленским

Белый дом обнародовал детали первого разговора Байдена с Зеленским
18:30 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Белом доме рассказали, о чем говорили президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский. 

Об этом сообщает пресс-служба президента США. 

В сообщении указывается, что Байден подтвердил поддержку Штатами территориальной целостности и суверенитета Украины, а также подчеркнул приверженность его администрации в активации стратегического партнерства в вопросах борьбы с коррупцией и реализацией реформ.  

Помимо того, стороны обсудили важность взаимного тесного сотрудничества в вопросах борьбы с пандемией коронавируса и ради укрепления демократии в регионе. 

Как сообщалось ранее, в американских СМИ сообщили, что разговор лидеров двух стран длился около 40 минут. Помимо тем Донбасса и коррупции, Байден заверил Зеленского, что выражает симпатию Украине. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Джо Байден, Владимир Зеленский.
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