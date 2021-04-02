Белый дом обнародовал детали первого разговора Байдена с Зеленским

В Белом доме рассказали, о чем говорили президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба президента США.

В сообщении указывается, что Байден подтвердил поддержку Штатами территориальной целостности и суверенитета Украины, а также подчеркнул приверженность его администрации в активации стратегического партнерства в вопросах борьбы с коррупцией и реализацией реформ.

Помимо того, стороны обсудили важность взаимного тесного сотрудничества в вопросах борьбы с пандемией коронавируса и ради укрепления демократии в регионе.

Как сообщалось ранее, в американских СМИ сообщили, что разговор лидеров двух стран длился около 40 минут. Помимо тем Донбасса и коррупции, Байден заверил Зеленского, что выражает симпатию Украине.