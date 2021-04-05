Без Авакова никуда? В Катар с Зеленскими отправился и глава МВД

Вместе с Владимиром и Еленой Зеленскими в Катар отправилась большая делегация украинских министров и чиновников, в том числе и глава МВД Украины Арсен Аваков.

Об этом рассказал Зеленский в интервью катарским СМИ, опубликованном на сайте президента Украины в понедельник, 5 апреля.

"Во время визита меня сопровождает многочисленная делегация высокого уровня… В частности, в состав нашей делегации входят министры внутренних дел, энергетики (Юрий Витренко – ред.) и аграрной политики (Роман Лещенко – ред), ряд руководителей государственных учреждений и служб, в том числе в области инфраструктуры и военно-технического сотрудничества, в ходе визита проведут отдельные переговоры со своими партнерами здесь, в Дохе", - сказал он.

Зеленский рассказал, что в понедельник планируется подписать"целый пакет двусторонних документов" по углублению сотрудничества в правовой сфере и сфере безопасности, в области продовольственной безопасности, энергетики, молодежи и спорта, здравоохранения.

"Также планируем подписать документы о взаимном признании свидетельств моряка и водительских удостоверений", - рассказал президент Украины.

Помимо этого, будет подписан ряд коммерчески инвестиционных договоренностей по расширению инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Стоит отметить, что во время поездки супружеской четы Зеленских в Объединенные Арабские Эмираты на День всех влюбленных 14-15 февраля 2021 года Аваков также входил в украинскую делегацию и делился фотографиями из Абу-Даби.