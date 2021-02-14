Зеленские прихватили с собой в ОАЭ Авакова: чем занимался в Эмиратах министр

В состав украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая посещает с двухдневным визитом в Объединенные Арабские Эмираты, вошел также министр внутренних дел Арсен Аваков.

Об этом сам Аваков сообщил в своих аккаунтах в соцсетях.

В субботу, 13 февраля, министр в своем Instagram поделился фото заката в Абу-Даби.

Уже в воскресенье, 14 февраля, глава МВД сообщил, что от имени Кабинета министров Украины подписал с правительством ОАЭ Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом.

"Будем вместе противостоять киберугрозам и наркоторговле!", - написал Аваков в своем аккаунте в Twitter.

Там же он сообщил, что во время рабочей встречи с заместителем генерального секретаря Верховного Совета национальной безопасности ОАЭ Али Мохаммедом Аль-Шамси наметили направления сотрудничества двух стран в сфере противодействия террористическим и экстремистским организациям, нелегальной миграции, торговли людьми и защиты персональных данных.

Помимо этого Аваков проинформировал о подписании меморандума о взаимопонимании между МВД Украины и МВД ОАЭ о взаимном признании и обмене национальными удостоверениями водителя.

"Украинские туристы на свои права смогут арендовать автомобиль в ОАЭ, а граждане Украины и флаг ОАЭ - бесплатно, без экзаменов обменивать свои права на местные", - написал украинский министр.

Как сообщалось, накануне Офис президента сообщил, что Владимир Зеленский 14-15 февраля будет находиться с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), с ним же в Эмираты отправилась и супруга Елена.

В тот же день стало известно, что самолет "правой руки" Медведчука отправился в ОАЭ за день до прибытия туда Зеленского.