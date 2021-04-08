"Придворный певец" Путина насмешил сеть стихами о "ДНР"

Российский певец Олег Газманов очередной раз выразил свою лояльность к действиям Владимира Путина на востоке Украины. На этот раз он написал стих-восхваление в честь террористов "ДНР".

Результаты своего "творчества" Газманов выложил у себя в twitter. Суть стихов это пафосные размышлению на тему все, кто живет в Российской Федерации, сегодня считают себя жителями Донбасса. Послание певец опубликовал в среду, 7 апреля. В этот день боевики "ДНР" считают официальной годовщиной своего создания.

Однако, даже в twitter у певца Кремля нашлось немало людей, недовольных таким проявлением любви к террористам. Страницу певца закидали гневными комментариями:

"Санитары! У вас пациент развязался и действие успокоительного закончилось", "Санитары: "Да таблетками ни как накормить не можем. Сальтухи вертит","Как только Путин загнется, этот придворный певец одним из первых будет петь про кровожадного Путлера. Прости Тутка!".

Напомним, в Украине открыли уголовные дела против 23 российских артистов, которые посещали оккупированные Крым и Донбасс. Среди них был и Олег Газманов, приехавший с концертом оккупированный Луганск.