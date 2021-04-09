Пятница принесет тепло в Украину: синоптики озвучили прогноз погоды 9 апреля

Теплый антициклон принесет 9 апреля теплую и солнечную погоду в Украину. Осадков в этот день не прогнозируют.

Об этом сообщили синоптики УГМЦ.

Согласно данным синоптиков осадков на территории страны не ожидается.

Температура днем на севере и западе ожидается от +7 до +9 градусов, на юге и в центре от +8 до +11 градусов. На востоке воздух прогреется от +6 градусов до +8 градусов.

В Киеве в пятницу 9 апреля ожидаются небольшие осадки в виде снега и облачность. Но уже ближе к вечеру осадки уйдут и будет сухо. Воздух днем прогреет от +8 до +10 градусов.

Карта: УГМЦ

Напомним, что ранее украинский синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине до конца недели.