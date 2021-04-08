В Днепре ветеринары провели уникальную операцию "без рук" для пожилой лягушки (видео)

В Днепре ветеринары оперировали необычного пациента - австралийскую квакшу по имени Жабик, в дикой природе обитающую в Австралии и Океании. О спасении земноводного сообщает "ТСН".

В ветклинике, где оперировали 16-летнюю квакшу, рассказали, что изначально ее беспокоила задняя лапа. Оказалось, что у лягушки онкологическое заболевание и нужно спасать ей жизнь.

Ветеринары приняли решение удалить кость, пораженную раковыми клетками, и ампутировали лапку. Причем, во время операции ветеринары создали особые условия для лягушки: в помещении искусственно повысили влажность и обеспечили необходимую температуру.

Еще одна тонкость - руками прикасаться к пациентке было нельзя.

"Без перчаток можно оставить ожоги на ее теле, человеческая температура тела слишком высока для нежной кожи земноводного", — поясняют ветеринары, которые считают операцию успешной и дают хороший прогноз на выздоровление Жабика.

К слову, в неволе этот вид лягушек живет 15-22 года, так что возраст Жабика можно смело назвать преклонным.

Напомним, в Кривом Роге операция по спасению кошки с дерева стала шоком для очевидцев.