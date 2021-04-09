В Украине потеплеет до +20 градусов: синоптик озвучила прогноз погоды на выходных

В субботу и вскресенье по всей территории Украины будет солнечно и без осадков.
Об этом сообщила Наталья Диденко.
Согласно ее прогнозу ночи еще будут холодными, ожидается от -2 до +4 градусов тепла.
В то же время днем в субботу 10 апреля в стране будет весьма тепло, воздух будет нагреваться до +12 +18 градусов.
В воскресенье же станет еще теплее, так что на западе температура может достигать +20 градусов.
В Киеве в эти дни погода обещает быть солнечной и без осадков.
Суббота в столице нагреет воздух до +12 +14 градусов, а воскресенье до +14 +16 градусов.
При этом, на следующей неделе возможно похолодание в центре, на севере и западе, а также мокрый снег.
Напомним, что ранее синоптик удивила прогнозом погоды до конца недели.