Журналисты получили доступ к тысячам телефонных разговоров фигуранта дела о сбитии MH17 Дубинского

Нидерландские журналисты заявили о том, что получили доступ к тысячам телефонных разговоров Сергея Дубинского, одного из четырех обвиняемых по делу о сбитии самолета Boeing рейса MH17.

Об этом было сказано в сюжете передачи Nieuwsuur, которая публикует отдельные фрагменты.

Журналисты утверждают, что записи были сделаны СБУ, 12 из них уже опубликовала Совместная следственная группа (ССГ).

Разговоры являются частью расследования и подтверждают версию ССГ о том, что самолет был сбит "Буком".

Пассажирский Боинг "Малайзийских авиалиний" был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате катастрофы погибли 298 человек.

Позже следователи установили четырех подозреваемых - тогдашний главарь боевиков Игорь Гиркин и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Их обвиняют в транспортировке ЗРК "Бук" из России на неподконтрольные Украине территории.

Как сообщалось ранее, в Нидерландах не нашли поводов предъявлять Украине обвинения из-за незакрытого воздушного пространства в день, когда был сбит MH17