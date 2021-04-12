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Рамадан 2021: когда начинается, главные традиции и обычаи

Рамадан 2021: когда начинается, главные традиции и обычаи
Обновлено 13:52 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

С заходом солнца 12 апреля у мусульман начнется священный месяц очищения души и тела - Рамадан. Этот период в исламской религии – один из главных в году и является одним из пяти столпов ислама. 

Рамадан тесно связан с лунным мусульманским календарем, поэтому каждый год пост выпадает на разные даты. В 2021 году - первым днем является 13 апреля, а последним — 12 мая. Завершается Рамадан праздником разговения —Ураза-байрамом.

 В течение месяца правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приёма пищи, питья, курения и интимной близости. Смысл поста – не только воздержание, это еще и время духовного очищения и укрепления веры. В течение дня нужно усердно молиться – не менее 5 раз в день – и читать Коран. Также очень важно совершать благие дела, подавать милостыню.

Кроме этого, каждый мусульманский регион по-разному соблюдает традиции Рамадана. Для этого составлен специальный график.

В одну из десяти последних ночей Рамадана наступает Ночь могущества. Ее нужно провести в молитве. Чаще всего - это 27 ночь поста.

Несмотря на всю важность соблюдения Рамадана, есть категория лиц, которая от него освобождается. Это несовершеннолетние, пожилые и люди с заболеваниями, которые не могут выдержать пост, а также беременные и кормящие женщины. Могут не соблюдать пост и путники, если они путешествуют далеко от дома.

В течение священного месяца верующим положены две традиционные трапезы: ифтар и сухур. Ифтар — разговение, прием пищи после заката. Сухур — это трапеза перед наступлением утренней молитвы. Обычно их проводят в семейном кругу. Из пpoдyĸтoв yпoтpeбляютcя финиĸи либo дpyгиe пpoдyĸты, быcтpo нacыщaющиe ĸpoвь глюĸoзoй, тaĸиe ĸaĸ выпeчĸa, cвeжиe или cyxиe фpyĸты, a тaĸжe cтaĸaн вoды. Желательно сократить употребление чая и кофе.

Ранее, "Телеграф" писал, какие еще пасхальные праздники есть в апреле 2021 года. Чтобы не упустить ни одну важную дату, мы составили для Вас календарь церковных праздников.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Праздник, Обычаи, Рамадан, Традиции, Запреты.
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