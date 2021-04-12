Пока еще тепло, но ненадолго: синоптик спрогнозировала новое серьезное похолодание в Украине

13 апреля в Украину принесет похолодание и местами мокрый снег, который прилетит с запада Европы.

Данным прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу в Украине почти по всей территории днем будет от +12 до +18 градусов, на побережье будет от +9 до +12 градусов.

От киевской области, через Черкассы и до Одесской, протянется область свежего воздуха.

Из осадков на северных, центральных и южных областях будут небольшие осадки.

При этом с запада Европы в Украину будет медленно надвигаться мокрый снег.

13 апреля в Киеве будет облачно и возможен небольшой дождик. Воздух будет прогрет до +12 +14 градусов.

Напомним, что ранее синоптики озвучили прогноз погоды на текущую неделю и рассказали, чем погода может удивить украинцев в средине апреля.